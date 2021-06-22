朝鮮回應美國 金與正稱華盛頓是“錯誤的期待”

朝鮮領導人金正恩上周提及“對話”，被認為對美國立場可能軟化，但金正恩胞妹金與正周二出面否認。朝鮮勞動黨副部長金與正22日通過朝中社發表談話稱，聽聞美國總統國家安全事務助理對朝鮮勞動黨八屆三中全會闡明的對美立場表示“有趣的信號”，這是錯誤的期待。

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金與正表示，朝鮮有句俗話叫“解夢比做夢好”，美方好像朝着自我安慰的方向理解朝方的對美立場。抱有錯誤的期待定將帶來更大的失望。

朝鮮國務委員會委員長金正恩日前在勞動黨八屆三中全會上表示“需做好對話和對抗兩手準備”，外界對重啟朝美對話的期待也水漲船高。美國總統國家安全事務助理沙利文20日在接受媒體採訪時就金正恩在三中全會上的上述發言表示，這是一個很有趣的信號，美方正在等待朝方在是否重返對話的問題上發出明確的信號。金與正此次的表態實際上拒絕了美方對話的提議，給各方對朝美對話的期待潑冷水。

正在韓國訪問的美國新任朝鮮問題特使金聖周一在首爾表示，華盛頓願意“隨時、隨地、無條件”與平壤方面會晤，但同時也敦促國際社會繼續對朝鮮進行制裁，以應對朝鮮對國際社會構成的威脅。

韓國總統文在寅周二下午接見美國朝鮮問題特使金聖時強調韓國與美國合作的重要性，並承諾會在任期內盡全力促成兩韓、朝鮮與美國關係重回軌道。對此，金聖也表示將全力促成朝鮮與美國重啟對話。

中央社的報道指出，隨着拜登政府擬定對朝新政策，韓美合作也可能出現改變。韓國外交部表示，金聖21日與外交部朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德會談中盤點對朝鮮工作小組自2018年成立以來運作狀況，考慮廢除工作小組，改以局長級對話機制代替。

韓美對朝鮮工作小組負責協商非核化、兩韓合作及對朝鮮制裁等業務，以統一韓美對北韓政策步調。但工作小組不僅被朝鮮領導人金正恩胞妹金與正批評為韓國自願戴上的親美枷鎖，韓國國內輿論也時有批評，認為美方在對朝鮮制裁上採取標準過於嚴格，反而成為兩韓關係改善的絆腳石。