伊核協議：伊朗官員稱美國已同意取消石油和航運制裁

據路透社報道，伊朗周三表示，在旨在恢復伊朗與全球大國2015年核協議的談判中，華盛頓已經同意取消對伊朗石油和航運的所有制裁，並將一些伊朗高層人士從黑名單上除名。目前該談判處於暫停狀態。

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即將離任的伊朗總統魯哈尼的幕僚長維濟的這番話，與魯哈尼所屬的務實派官員先前的說法一致，即華盛頓準備在四月以來在維也納舉行的會談中做出重大讓步。會談於上周日休會，兩天後，伊朗舉行了總統選舉，強硬派萊希贏得了選舉，他是伊朗司法部門的負責人，目前在美國的黑名單中。萊希將於八月接替魯哈尼的總統職位。

伊朗國家媒體援引維濟的話說： “已經達成了協議，將取消(美國前總統)特朗普實施的所有保險、石油和航運制裁。” “根據該協議，大約1040項特朗普時代的制裁將被取消。協議還同意解除對個人和最高領導人核心圈成員的一些制裁。”

美國總統國家安全事務顧問沙利文周日表示，仍有”相當長的路要走“，包括在制裁方面以及伊朗必須作出的核承諾。其他西方和伊朗官員也表示，會談距離達成結論還有很長的路要走。

但德國外長馬斯周三與美國國務卿布林肯會談後說，他認為很快就能結束談判的可能性很高。據法新社報導，馬斯在與布林肯的聯合記者會上說，”維也納的協商並不容易”，“然而我們在每輪協商中一步步往前邁進。在伊朗舉行總統選舉的情況下，我們認為很有可能在可預見的未來結束談判”。

另外，伊朗方面稱，伊朗安全部門23日挫敗了一起針對伊朗原子能組織一處建築物的破壞行動。伊朗新聞電視台報道說，建築物位於伊朗首都德黑蘭以西的卡拉季市。在發生多起針對伊朗核設施的破壞行動後，伊朗採取了更嚴格的安全預防措施，因此此次破壞行動沒有造成人員傷亡。德黑蘭表示，有關部門正在對事件進行調查。伊朗納坦茲核設施電力系統今年四月曾發生故障，伊朗政府隨後指責以色列發動了這次“破壞活動”。