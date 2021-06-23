印度面對1新突變病毒極憂 8月底或為歐盟90%新增感染例

印度面對”新的變種病毒的突變，名叫 “Delta plus”，它令人感到擔憂。印度衛生部已將馬哈拉施特拉邦、喀拉拉邦和中央邦宣布進入戒備狀態。這個名叫«Delta»的印度變種病毒已經在許多國家和地區擴散，而且它可能已經有一個病毒表親了。這是印度衛生部在 6 月 22 日星期二發布的一份拉警報的公報。

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印度衛生部公報指出， “根據印度基因組聯盟對 SARS-CoV-2（INSACOG）的最新調查結果，衛生部已提醒並建議馬哈拉施特拉邦、喀拉拉邦和中央邦對 新冠病毒的的 Delta Plus 變體保持警惕，在一些這些邦的某些地區已經發現存在這種變種病毒。”

這種變異是“在馬哈拉施特拉邦的 Ratnagiri 和 Jalgaon 地區、喀拉拉邦的 Palakkad 和 Pathanamthitta 地區以及中央邦的 Shivpuri 地區採集的樣本的基因組測序中發現的”。

這是一種攻擊性更強的變種病毒嗎？

“印度冠狀病毒基因組聯盟” （INSACOG） 特別關注這種新突變的特徵，這個聯盟的主要任務是對病毒進行完整的基因組測序，並快速提供有關將採取的適當公共衛生措施來應對的信息。

這個印度變種病毒被定性為，其傳播速度增加、與肺細胞受體的結合更強以及單克隆抗體的反應可能降低。 總共在三個受影響邦，檢測到 22 人中感染了這種印度變種病毒《 Delta Plus 》。

在宣布這一消息之際，印度變種病毒Delta 現在在英國已經成了大多數的案例，約佔感染病例的 90%。 根據 Gisaid 數據庫指出，目前有 61 個國家或地區受到這種變體的侵襲，其中包括法國。此外， 在 6 月 23 日星期三早上的 BFMTV-RMC電視台 上，政府發言人加布里埃爾·阿塔爾 (Gabriel Attal) 還估計，這種冠狀病毒的突變“必須會引起我們的擔心”。 他警告說：“人們對這種變種保持絕對的警惕，我們現在知道它比英國變種病毒的傳染力更強。”巴黎人報也指出，在八月底之前，在歐盟國家，印度變種病毒將佔據新增確診病例的90%。