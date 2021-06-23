聯合國難民署：2020年難民人數上升至8240萬人

世界糧食計畫署正在向馬拉維一個難民營的難民提供現金轉移，用於在當地市場購買食物

根據聯合國難民署最新報告，2020年因戰爭、暴力、迫害與侵犯人權而被迫逃離家園人數上升至8240萬人，較2019年7950 萬人的歷史最高峰時期還增加4%。

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6月20日是世界難民日，難民署發布報告顯示，儘管2020年爆發新冠疫情，但截至去年底仍有3030萬難民生活在異國他鄉、4800萬人在本國境內流離失所，410萬人跨境尋求庇護。

聯合國雖於1951年通過難民公約，70年來難民人數不斷上升。

聯合國難民署（UN Refugee Agency）高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）說：“全球領導人和有影響力的人必須放下分歧、結束自私自利的政治態度，轉而專註於預防和解決衝突並確保尊重人權，才是最佳解決方案。”

半島電視台（Al Jazeera）報導，截至2020年底，全球僅12國的難民人數已是全球難民總數的88%。人數最多的前3國分別為敘利亞的670萬、巴勒斯坦的570萬和委內瑞拉的400萬人。

截至2020年底，世界上僅16國便收容了65%的難民。接受難民人數最多的前3國分別為土耳其的370萬、約旦的300萬，以及哥倫比亞的170萬人。

巴勒斯坦難民的困境是世界上懸而未決最久的難民問題。1948年爆發第一次以阿戰爭，以色列驅逐了至少75萬名巴勒斯坦人。根據聯合國難民署數字，1952年巴勒斯坦難民人數為86萬7000人，如今這個數字已是570萬人。

在東非，2020年11月埃塞俄比亞的提格雷省（Tigray ）爆發激烈武裝衝突，造成100多萬人在境內流離失所或跨境到鄰國避難。

在中東，敘利亞長達10年的戰爭造成難民持續逃離溫暖的家園前往他國；在歐洲，2020年亞美尼亞（Armenia）和阿塞拜疆（Azerbaijan）因為有爭議的納戈爾諾.卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區而爆發44天武裝衝突後，約有9萬名難民從阿塞拜疆然逃往亞美尼亞。

2020年美國接收來自20國的8500名難民；加拿大接收來自21國的7500名難民；澳洲接收956名難民。

過去5年來德國則是歐洲收容難民最多的國家，約有120萬名難民。

孟加拉的庫圖帕龍難民營（Kutupalong refugee camp）目前是全球最大難民營，絕大部分是受到緬甸政府壓迫的少數民族洛興雅人。2017年時曾高達80萬人，目前仍有約60萬人。

東非肯尼亞成立非洲最大難民營，大約收容了50萬名難民，絕大部分來自內戰頻仍的鄰國索馬里（Somalia）與南蘇丹。