世衛：變種病毒Delta傳染力最強 至少肆虐85國

世界衛生組織秘書長譚德塞6月26日表示，最先在印度發現的新冠變種病毒Delta是“目前已知傳染力最強的變種病毒”，並警告現已在至少85國蔓延。

廣告 繼續瀏覽後續

美聯社報導，世界衛生組織流行病學家範·科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示：“Delta變種病毒將持續變異，此刻我們的公衛與社會防疫措施有效，我們的疫苗有防護力，我們的診斷和治療有效；但仍有可能到了某個時候，隨著病毒持續變異而使這種種反制措施失效。”

歐洲和美國等接種率高的國家已放鬆邊界限制和其他公衛措施，世衛組織官員警告，這可能會導致疫情復燃。

範·科霍夫表示：“當前全球情況岌岌可危”；並說，雖然歐洲的疫情趨緩，但仍有無數活動會使疫情擴散，包括大型體育賽事和一家人在後院烤肉等。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）26日在記者會上指出，貧窮國家欠缺疫苗使得Delta變異病毒的傳播加快。他並談到，他近來出席了一個疫苗配送顧問小組的會議。

他說：“這個顧問小組很沮喪，因為沒有疫苗可配送。既然根本沒有疫苗，那還分享什麼呢？”他批評富裕國家，不願與發展中國家分享疫苗。

譚德塞表示，國際社會已失能，有重蹈數十年前愛滋病（AIDS）危機與2009年新型流感（swine flu）大流行期間覆轍的風險，當時疫苗是在疫情結束後才送交貧窮國家。

他說：愛滋病毒已在高所得國家肆虐，（抗反轉錄病毒藥物）才在10年後送到低所得國家，我們要重蹈覆轍嗎？

聯合國支持下致力配送疫苗給貧窮國家的“新冠疫苗獲取機制” （COVAX），並未達成分享疫苗的若干目標，而其最大供應商預期要到年底才會再出口疫苗。英美等國承諾供應的數億劑疫苗短期內不可能到位。

世衛秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）坦承：“我們本月透過“新冠疫苗獲取機制” COVAX配送的阿斯利康（AstraZeneca, AZ）、輝瑞（Pfizer）與（嬌生Johnsonand Johnson）疫苗為零。”

他說：“這段期間，我們每個供貨來源都無法提供疫苗，因為另有他國爭取這些產品，這些國家正為沒有風險的十分年輕人口施打疫苗。”