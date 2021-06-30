阿富汗撤軍：德國已完成，美國接近尾聲 內戰擔憂加劇

德國國防部長康坎鮑爾周二（6月29號）宣布，德國已經完全自阿富汗撤軍，結束與美國等國際部隊在當地近20年的駐紮行動。 美國官員也透露，美軍或將在幾天內結束完成從阿富汗的撤軍，遠遠早於美國總統喬-拜登今年早些時候設定的最後期限。但美國和北約的撤軍加劇觀察人士對阿富汗可能滑向全面內戰的擔憂。

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美國總統拜登4月宣布，將在今年9月11日前，即蓋達基地組織攻擊美國滿20年時，完成自阿富汗撤軍。法新社和路透社報導，德國駐阿富汗軍隊人數為繼美國之後第2多，過去20年來部署約15萬名兵力。直到5月開始撤軍，德國特遣隊仍有大約1100名士兵。北約同一天也表示"（其）部隊的撤離正在有序和協調地進行"，但沒有說明時間表。

德國自5月起陸續撤軍，德國國防部長康坎鮑爾在聲明中說表示，近20年的部署後，最後一批德國聯邦國防軍已在周二傍晚離開阿富汗，正在回國的路上。 康坎鮑爾說：“一個歷史的章節即將結束，密集部署挑戰並形塑了德國聯邦國防軍，德國軍人已在戰爭中證明了自己的能力。” 康坎鮑爾也向在駐阿富汗時陣亡與受傷的軍人致敬，說他們們不會被遺忘。

這是德國自二次世界大戰結束以來第一次參與地面作戰行動。59名軍人在阿富汗身亡，其中35人是作戰或遭激進人士攻擊而陣亡，使這成為德國自二戰以來最致命的軍事行動。

路透社周二從熟悉此事的美國官員處獲悉，美軍完成從阿富汗的撤軍似乎是幾天內的事，

自本月早些時候超過50%的目標後，美國軍方已停止公開報告從阿富汗撤軍的進展。路透社說，這一消息是在塔利班叛亂分子加強了對全國各地的襲擊，同時，在卡塔爾舉行的和平談判迄今未能取得任何重大進展的情況下發出的。

美國和北約部隊預計將聯合撤離，這加劇了人們對阿富汗可能滑向全面內戰的擔憂，最近幾周，阿富汗的安全局勢大大惡化。基地組織也可能會利用這種情況在該國設立據點，並準備對美國和其他目標進行恐怖襲擊。許多專家擔心，塔利班叛亂分子將重新控制該國，並強加一個類似於他們在1996年至2001年間建立的原教旨主義政權。一些觀察家擔心，在最後一批西方士兵離開後，他們可能再次佔領首都喀布爾。數以千計的阿富汗人作為口譯員為國際部隊工作，他們的命運問題也是很棘手的。

美國已經宣布，它正準備撤離其阿富汗翻譯。超過18,000名阿富汗人及其45,000名直系親屬已經獲得簽證，並根據一項針對翻譯、特別行動人員和那些為美國人工作而承擔風險的人的計畫移民到美國。 但另外18,000份申請仍在審議中。