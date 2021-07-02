美公布本年度《人口販運問題報告》 中國仍被列為表現最差的第三類

美國國務院發布的一份年度報告說，17個國家在打擊人口販運問題上缺乏行動。報告稱，歧視性的政策使人口販賣問題長期存在。這是美國政府首次把這兩者聯繫起來。報告繼續把中國列入表現最差的第三類國家的名單，稱中國有“普遍的強迫勞動的政策或模式”，尤其是在新疆地區。

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據美國7月1日公布的本年度《人口販運問題報告》，中國仍被列為表現最差的第三類。據美國之音今天報道說，報告繼續把中國列入表現最差的第三類國家的名單，稱中國有“普遍的強迫勞動的政策或模式”，尤其是在新疆地區。

美國國務院本年度的《人口販運問題報告》評估了全球188個國家和地區在2020年4月1日到2021年3月31日期間打擊人口販運的努力，其中包括美國。這是美國國務院第21年發布這樣的報告。

布林肯在報告正文前發表的信息中說，今年的《人口販運問題報告》向全世界發出了一個強有力的信息，即像新冠病毒大流行病和氣候變化這樣的全球危機以及持久的歧視性的政策和做法，對已經受到其他不公正待遇壓迫的個人產生了不成比例的影響。

據布林肯在報告中說，“如果我們真的要消除人口販運，我們還必須努力打擊系統性的種族主義、性別歧視和其他形式的歧視。”美國之音說，這是美國在這個報告中首次把人口販賣問題與系統性的種族主義聯繫起來。

自美國黑人男子喬治·弗洛伊德去年被一名白人警察謀殺引發全國乃至全球範圍的抗議以來，美國一直在重新審視對待非洲裔美國人的方式，包括對他們的系統性歧視。美國當局還對來自白人至上主義團體的威脅的上升發出了警告。

據該報道，美國國務院的《人口販運問題報告》根據國家打擊人口販運問題的努力而將它們分為四類：第一類是最好的，而第三類是最差的，中間的兩個類別是第二類和第二類觀察名單。排在第三類的國家可能會受到制裁以及在獲得美國和國際外國援助的機會時受到限制。

被列為第三類的17個國家分別是阿富汗、阿爾及利亞、緬甸、中國、科摩羅、古巴、厄立特里亞、伊朗、尼加拉瓜、朝鮮、俄羅斯、南蘇丹、敘利亞、土庫曼斯坦，委內瑞拉，幾內亞比紹和馬來西亞。幾內亞比紹和馬來西亞今年從原來的第二類觀察名單上被降級為第三類。

這些國家未能盡最大努力阻止布林肯所說的“歧視和不公正的非人道循環”的販賣活動。

中國仍然被歸類為第三類國家是因為它“以政府的強迫勞動政策而著稱，特別是在新疆的拘留營，其目的是在職業培訓的借口下實行種族和宗教身份的種族歧視，強迫勞動是被用於這種鎮壓的一個核心策略，”國務院的一位高級官員星期四在對媒體舉行的背景吹風會上說。

報告說，過去四年來，中華人民共和國對新疆地區以穆斯林為主的維吾爾人以及其他少數民族和宗教少數團體的成員進行了“大規模拘留和政治灌輸”行動。

據該報告說，“在新疆，政府是人口販運者。當局使用人身暴力、強制吃藥、人身虐待和性虐待以及酷刑等威脅手段，迫使被拘留者在臨近或外面的工廠或工作場所生產服裝、鞋類、地毯、紗線、食品、節日裝飾、建築材料、提取物、太陽能設備和其它可再生能源部件的材料、消費電子產品、床上用品、護髮產品、清潔用品、個人防護設備、口罩、化學品、藥品和其它商品---這些商品正在進入世界各地的企業和家庭。”

美國國務院將六個美國的盟國---塞浦路斯、以色列、新西蘭、挪威、葡萄牙和瑞士---從一類降級到二類，因為據報它們沒有滿足打擊人口販運的國際標準。

報告稱，以色列未能保持“認真和持續”的努力來根除人口販運，這是因為對販運者的調查和起訴數量減少了。新西蘭因未能對販賣勞工提起訴訟並對兒童性販賣者輕判而受到批評。根據美國國務院的說法，這些失敗“大大削弱了威懾力，削弱了追究販運者責任的努力，並且沒有充分處理這種犯罪的性質。”挪威也因為類似的原因被降級。國務院說，葡萄牙未能改進其識別受害者的方式，並且缺乏保護受害者的法律。該報告還批評北約盟友土耳其，因為它向敘利亞的武裝團體提供了“行動、裝備和財政支持”，這些團體以招募兒童兵而聞名。

四個國家---白俄羅斯、布隆迪、萊索托和巴布亞新幾內亞---從第三類升級到第二類觀察名單。

據該報告說，在白俄羅斯，“考慮到COVID-19大流行病對其打擊販運能力的影響，政府在報告期內取得了重要成就；因此，白俄羅斯被升級進入第二類觀察名單。”

對其他國家進行升級也給出了類似的理由。