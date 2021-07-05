儘管拜登下令徹查 勒索軟件大模大樣要價7000萬

據稱是大規模勒索軟件攻擊背後的黑客周日晚些時候索要7,000萬美元贖金來解鎖數據。稍早，美國資訊科技公司Kaseya承認，他們發現網路平台遭勒索軟體攻擊，隨後通知客戶「立即關閉伺服器」。這起攻擊事件影響了全球數百家公司。美國總統拜登已下令情報單位徹查此事。勒索軟體攻擊通常涉及使用加密技術鎖住系統中的資料，使得企業必須支付贖金，以重新取得權限。

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據路透社今天報道說，據稱是大規模勒索軟件攻擊背後的黑客周日晚些時候索要7,000萬美元贖金來解鎖數據。這起攻擊事件影響了全球數百家公司。

該要求是由REvil網絡犯罪團夥在其博客上發布的。網絡安全公司Recorded Future的Allan Liska說，該消息似乎是真實的，而且該團夥自去年以來一直在使用這個博客。

美國資訊科技公司Kaseya周六晚表示，他們當天美東中午前後發現網路平台遭勒索軟體攻擊，隨後通知客戶「立即關閉伺服器」。Kaseya說他們已將受攻擊的VSA軟體使用客戶「局限在很小的百分比」，且「估計全球不到40間公司」受到影響。然而，網路安全公司Huntress Labs在網路論壇Reddit表示，他們正與淪為攻擊目標的夥伴們合作，還說「超過1000間企業已被加密」。這是美國短時間內再次遭受網絡勒索軟件攻擊事件。美國總統拜登已下令情報單位徹查。

據法新社稍早報道稱，史上規模數一數二的勒索軟體攻擊今天擴及全球。而美國資訊科技公司Kaseya的客戶恐有千家企業淪為目標。

美國總統拜登已下令情報單位徹查此事，拜登說：「初步想法是這起事件並非俄羅斯政府所為，不過我們還不確定。」他表示，如果認定事件要歸咎於俄方，美國將做出因應。

據網絡安全公司Emsisoft分析師凱洛（Brett Callow）表示，目前仍不清楚多少企業受影響，攻擊規模可能「史無前例」。

美國企業Kaseya形容自己是提供中小型企業IT和安全管理服務的佼佼者，旗下VSA軟體設計用來讓各企業從單點來管理電腦與印表機網絡。

據該報道，根據紐西蘭政府電腦應變中心（Computer Emergency Response Team），駭客來自一個稱為REvil 的駭客組織。根據美國聯邦調查局（FBI），REvil也與上月全球最大肉品加工商之一JBS遇駭事件有關，導致JBS支付價值1100萬美元的比特幣贖金給駭客。