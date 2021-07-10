面對中國模式競爭 皮凱蒂倡議新式的民主和參與性社會主義

法國著名經濟學家托馬斯·皮凱蒂（Thomas Piketty）7月10日在« 世界報 » 撰文表示，在中國共產黨慶祝其成立100周年之際，西方國家仍在努力確定他們對北京政權的態度。他提出，“正確的答案是結束西方的傲慢，在全球範圍內促進新的解放和平等主義的視野，推動一種新形式的具有民主和參與性的，注重生態和後殖民的社會主義。”

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皮凱蒂認為，“如果他們堅持自己一貫的說教姿態，堅持過時的超資本主義模式，西方國家可能最難應對中國的挑戰。”他說，“中國的政權是專制和壓迫性的，但其也有很多弱點。據官方的《環球時報》宣傳，中國式民主優於西式選舉超市，因為它將國家的命運託付給一個積極而堅定的先鋒隊，這個先鋒隊既是經過挑選的，也是社會的代表；中國共產黨有大約9000萬黨員，而且比西方的普通選民更深入地參與到為大眾利益服務中，後者是善變的，容易受影響。”

皮凱蒂說，“然而，在實踐中，該政權越來越像一個完美的數字獨裁政權，完美到沒有人願意像它一樣。中共內部的審議模式更沒有說服力，因為它在外面沒有留下任何痕跡”。他說，“而另一方面，每個人都可以越來越清楚地看到對社交網絡實施廣泛的監控，對異見人士和少數民族的鎮壓，香港選舉過程遭遇的殘酷化，對台灣民主的威脅。”

皮凱蒂說，“這樣一個政權引誘其他國家（不僅是其領導人）的意見的能力似乎是有限的。除此之外，還必須加上不平等現象的急劇上升，老齡化的加速，財富分配的極端不透明，以及由此產生的社會不公正感，這不是少數無需為它們擔憂的人可以永遠安撫的。”

皮凱蒂說，“儘管存在這些弱點，該政權仍有強大的優勢。當氣候災難發生時，其將毫不費力地醜化老牌大國的責任，儘管這些國家的人口有限（美國、加拿大、歐洲、俄羅斯和日本的人口加起來約佔世界人口的15%），卻占工業時代開始以來累計碳排放量的近80%。”他寫道，“更廣泛地說，中國毫不猶豫地指出，在沒有訴諸奴隸制和殖民主義的情況下實現了工業化，而他自己也為此付出了代價”。

皮凱蒂說，“這使其能夠在被認為是永恆的西方國家的傲慢面前加分。西方國家總是迅速地給全世界上正義和民主的課，同時顯示沒有能力處理困擾他們的不平等和歧視問題，並與所有有利於他們的權貴和寡頭達成協議。”

皮凱蒂說，“在經濟和金融方面，中國官方擁有大量資產，遠遠超過其債務，這使它有能力在國內和國際上推行雄心勃勃的政策，特別是在基礎設施和能源轉型方面的投資。目前，公共機構持有中國所有資產的30%（包括10%的房地產，50%的公司），這相當於混合經濟結構，與西方‘輝煌三十年’期間的情況並無二致。”

皮凱蒂說，“相反，令人吃驚的是，在2020年代初，西方國家政府都發現自己的資產狀況幾乎為零或為負值。由於未能平衡其公共賬戶，這些國家積累了債務，同時將越來越多的資產出售，因此，前者最終略微超過了後者。”

皮凱蒂說，“我們要清楚：富國是富有的，因為私人財富從未如此之高；只有他們的國家才是貧窮的。如果他們堅持這樣做，最終可能會出現越來越多的負公共資產，這相當於債務證券持有人不僅擁有相當於所有公共資產（建築物、學校、醫院、基礎設施等）的情況，而且還有權從未來納稅人的收入中提取越來越多的份額”。他補充說，“反之，也完全可以像戰後那樣，通過徵收最高的私人資產，加速減少公共債務，從而給公共當局一些迴旋的餘地。”

皮凱蒂表示，“這是恢復對教育、衛生、環境和發展進行投資的宏偉政策所要付出的代價。此外，還迫切需要取消新冠疫苗的關稅，與南半球的國家分享跨國公司的收入，並將數字平台用於為大眾利益服務。更廣泛地說，我們必須在公司以及國際組織的各個層面上促進一種基於知識和權力共享的新經濟模式。”

文中結尾，皮凱蒂稱，“新自由主義通過將權力交給最富有的人並削弱公共權力，在全球南北一樣，實際上只是加強了中國模式，正如特朗普和莫迪的可悲的新民族主義一樣。現在是繼續前進的時候了。”