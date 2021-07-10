G20推全球最低稅率：敲響數字巨頭避稅天堂喪鐘

為期兩天的G20財長峰會今天7月10日進入最後一天，20國財長正在為設置全球企業至少15%的最低稅率開綠燈，以阻止跨國公司轉移利潤。此舉似乎正在敲響避稅天堂的喪鐘。

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據法新社今天7月10日發自威尼斯的報道，20國集團財長正在就 “至少15%的全球稅”，以及公司須向其營收所在地繳稅（在哪兒賺錢在哪兒納稅）的規則達成協議。該協議應在10月份20國首腦峰會之前完善，並從2023年開始實施。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）今天向法新社表示說：必須讓“最低公司稅率”的設置，終結對最低稅率的角逐，多年來這個問題一直無解。他還說，代表全球85%GDP的國家正在尋求"對數字巨頭公平徵稅。他說，這些巨頭大規模避稅的做法是誰都無法接受的"。

法新社透露，包括法國、美國和德國在內的幾個G20成員想走的更遠：正在推動一個高於15%的利率，但預計在10月舉行包括世界最富19國和歐盟的G20之前不會有任何行動。

德國財長奧拉夫-肖爾茨（Olaf Scholz）周五向美國財經頻道CNBC表示，"我們現在確實在達成協議的路上"，該協議 "將很快敲定"。

這個已獲131國贊同的全球最低稅率規則生效後，將徹底改變國際稅收制度。不過，在7月1日原則上達成協議的經合發組織（OECD）幾個工作小組成員（包括愛爾蘭和匈牙利）仍然“失蹤”，沒有回應呼喚。

自2003年以來，愛爾蘭的稅率為12.5%，與其他歐洲國家相比非常低，這使愛爾蘭得以成為蘋果和谷歌等幾個技術巨頭的歐洲總部所在地。

據路透社7月9日在威尼斯的報道，20國進行磋商的這份協議將為長達8年的爭論畫上句號，有望在10月份在羅馬舉行的G20首腦峰會上，讓各國領導人簽署。