古巴逮捕100多名參加反政府示威活動的人士

古巴官員表示，全國反政府示威活動12日有1人死亡。活躍人士也稱，隨着海外串聯示威持續進行，至少已有100人被捕、數十人遭拘留。法國世界報說，當天早晨的反政府的示威是自發的，一個新聞數據網站統計在古巴全國各地由至少25起示威活動發生，其中多數通過社交網站直播。

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古巴總統卡內爾對記者們說，人們示威是因為他們不滿，認為革命迷失了方向。但是千千萬萬的古巴人，包括他本人，率先準備為了革命獻身。

他說，古巴目前的危機是美國的制裁措施造成的。如果你們要古巴人民過得好一點，解除制裁。

古巴國營通訊社引述內政部官員說法報導，36歲男子提黑達（Diubis Laurencio Tejeda）12日在哈瓦那郊區的示威「騷亂」中身亡。

此外，古巴倡議言論自由的組織聖伊西德羅（SanIsidro ）12日晚間公布一份名單，共有144人在數十座城鎮的示威活動後遭到逮捕或被通報失蹤。

古巴近日爆發1950年代革命以來規模最大的示威活動，大批民眾走上街頭，抗議30年來最嚴重的經濟危機，電力、糧食和藥品長期匱乏，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也加劇。

在哈瓦那1座警察局探視21歲兒子的50歲婦女透露：「警察將他從家中押走，戴上手銬，還毆打他。他們從左鄰右舍捉走了許多人，有老有少。」

法新社報道，面對國內的示威浪潮，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）13日否認發生「社會動蕩」，並堅稱人民依然「支持革命和他們的政府」。