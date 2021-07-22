東京灣被控聞起來像廁所，東京奧組委回應

7月22日法新社東京站消息，面對日本媒體和國際媒體對東京灣氣味的報道和質疑，東京奧組委給出了回應。

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本周，有包括朝日新聞等日本媒體以及一些國際媒體報道，稱東京灣邊緣處將舉辦公開水域游泳和鐵人三項等比賽的地方，聞起來“好像廁所的味道”，是“臭水灣”，或者“聞起來不太像是水質健康的感覺”。法新社指出，自從2019年一次鐵人比賽因大腸桿菌水平太高，賽事被取消後，東京灣的台場水上中心水質問題就一直受到質疑。

法新社派出的一名記者前往現場，這名記者表示雖然沒有感受到奇怪的味道，但的確有巡邏的警察和障礙物，讓人們無法靠近。一名35歲的居民表示，近期沒有也無法去灣區（因為不被允許），但之前那裡的水早已不是很乾淨。另一位40多歲的居民稱，下過雨之後，那裡聞起來有味道，天氣熱的時候也會出現味道，因此讓兩個孩子不要去玩水。還有一名80多歲的居民表示，最近沒有聽到過有“臭水灣的傳言”，不過“或許是自己已經習慣了這種味道”。

就此，東京奧組委周三晚上解釋道，已經安裝了複雜的過濾系統，例如三層過濾，確保游泳者不會受到影響。法新社引述一名當地民選代表的話稱，他去過現場，沒有聞到奇怪的味道，不過也承認，“下雨的時候，的確會變得不好聞，這是下水管道的問題”。根據天氣預報，下周初將會有雨光臨東京灣，屆時會有鐵人三項比賽。即將參賽的澳大利亞隊表示，鑒於有三層過濾，因此並不是很擔心。