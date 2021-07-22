沙特否認使用以色列間諜軟件飛馬

法新社利雅得站7月22日消息，目前有多國指責以色列間諜軟件“飛馬”（Pegasus）被用來監視記者和人權活動者群體，其中牽涉到沙特阿拉伯境內一個實體。對此，沙特當天做了官方回應，稱是不實消息。

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沙特阿拉伯官方通訊社發文稱，“針對報刊媒體上出現的，有關沙特一家實體可能使用了一款用來監視通訊的軟件的新聞，一位負責人已發聲否認”。該通訊社同時表示，這些指控都是沒有根據的，但沒有就具體哪些指控做出解釋，也沒有寫出發聲澄清的負責人的姓名。

法新社指出，沙特一直針對持不同政見者和人權活動者群體進行壓制，尤其是2017 年，王儲穆罕默德-本-薩勒曼實際掌權以來更是如此。穆罕默德-本-薩勒曼常被指控在社交網絡上派人監視，追蹤反對者。

上周，根據包括法國媒體世界報，英國衛報和美國華盛頓郵報等在內的17家國際媒體的聯合調查，沙特等國家可能使用了飛馬這款間諜軟件，來監督記者，人權活動者，政治人物，企業家等等。“飛馬”軟件經由以色列NSO公司銷售，一旦進入智能手機，即可獲取手機機主的通信信息，照片，聯繫人，甚至竊聽通話。不過以色列NSO公司辯稱自己能夠確保“飛馬”軟件只針對犯罪網絡和恐怖分子，收集，且僅收集這些群體的情報。