美參議員與福奇就新冠溯源在國會高聲激辯

美國國會參議院衛生、教育、勞工和養老金委員會7月20日舉行了題為“從聯邦角度看新冠疫情反應”的聽證會。作為作證人之一的美國國家過敏症和傳染病研究所所長安東尼·福奇（Anthony Fauci）再次就新冠病毒起源和武漢病毒研究所是否得到美國政府機構資助等議題遭到了共和黨籍參議員蘭德·保羅（Rand Paul）地追問。

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據美聯社報導，保羅指控福奇此前在國會出席聽證時撒了謊，後者在5月份否認美國國家衛生研究院資助了武漢一家病毒學實驗室的所謂“功能增益”（gain of function）研究。對此，福奇則指責保羅是在暗示他應該對新冠疫情大流行負責，並氣憤地說，保羅才是謊言製造者。

由於在美國總統拜登的命令下，美國情報界仍在對新冠病毒自然起源論和實驗室泄露論之間相較可靠性進行審查，面對來自保羅提出的事關重大的指控，福奇回應說，“我想我沒有什麼可進一步說的了。這是保羅參議員現在在多個聽證會上一直在做的一個模式，沒有任何現實依據。他一直在談論功能增益。這已經被合格的人評估過多次，不屬於功能增益的定義。我沒有在國會面前撒謊。我從來沒有撒過謊，當然也沒有在國會面前撒謊。結案了。”

福奇說，“保羅參議員，坦率地說，你不知道你在說什麼。而且我想正式地說。你不知道你在說什麼。”他補充說，“如果有人在這裡撒謊，參議員，那就是你。”保羅回答說，“這是你的定義，是你們寫的。它說，增加動物間傳播性的科學研究是功能增益。他們把只發生在動物身上的動物病毒，增加了它們對人類的傳播性。你怎麼能說這不是功能增益呢？”福奇說，“不是這樣的。”

保羅對福奇說，“這是一種舞蹈，而你在這個問題上跳舞是因為你試圖掩蓋全世界400萬人死於大流行病的責任”。福奇回答說，“我必須......好吧，現在你已經進入了某種狀態。如果你想說的是，作為（美國非盈利組織）‘生態健康聯盟’（EcoHealth Alliance）的子獎資助給武漢的基金創造了新冠病毒（SARS-CoV-2），這就是你的意思。讓我說完。”保羅搶話說，“我們不知道。”福奇說，“等一下。”

保羅接著說，“我們不知道它不是來自該實驗室，但所有的證據都指向它來自該實驗室，那些資助該實驗室的人，包括你自己，都會有責任。”福奇說，“我完全反感你現在所宣傳的謊言，參議員，因為如果你看一下在文獻中發表的年度報告中所給出的實驗中所使用的病毒，從分子上來說，這是不可能的。”

保羅說，“沒有人說是這些病毒造成的。沒有人是--”。福奇說，“它在分子結構上是”。保羅說，“說這些病毒導致了大流行病。我們所指控的是該實驗室正在進行功能增益研究，而且美國國立衛生研究院為其提供了資金。”福奇說，“這不是 --”。保羅說，“你無法擺脫它。它符合你的定義，你在混淆事實”。福奇說，“我不是在混淆事實。你是---。”他補充說，“讓我說完。 我想讓每個人都明白，如果你看看那些病毒，經過合格的病毒學家和進化生物學家的判斷，這些病毒在分子上是不可能產生的——”。

保羅說，“沒有人說它們是。沒有人說這些病毒造成了大流行病。”他補充說，“我們說它們是獲得功能增益的病毒，因為它們是動物病毒，在人類中變得更有傳播性，而你資助了它。而你卻不願意承認事實。”福奇說，“你在暗示我們所做的事要對個人的死亡負責。我完全反感這種說法。”保羅說，“它本可以是這樣的。它可能是。”福奇說，“如果有人在這裡說謊，參議員，那就是你。”

據悉，這是保羅和福奇之間就引起全球大流行的新冠病毒的起源發生的一系列衝突中的最新一次。據《國會山報》報導， 在過去一年半的時間裡，福奇和保羅就新冠疫情相關問題發生了六次的公開爭論。