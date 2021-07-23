中國拒絕世衛第二階段新冠溯源計畫 白宮：深感失望 不負責任

中國國家衛健委副主任曾益新7月22日表示，中國不接受世界衛生組織（WHO）提出的新冠溯源第二階段計畫，指計畫透露出對常識的不尊重和“對科學的傲慢態度”。對此，美國白宮新聞發言人珍‧普薩基（Jen Psaki）在當天的例行記者會上回應指，美方深感失望，認為中方的這個決定是“不負責任和危險的”。

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曾益新周四在國新辦舉行的新聞發布會上說，“當我一開始看到世衛的第二階段溯源計畫的時候，我是十分吃驚的。因為在這個計畫裡面將‘中國違反實驗室規程造成病毒泄漏’這個假設作為研究重點之一。”

今年1月，世衛組織國際專家和中國專家組成的聯合溯源專家組，在中國開展了為期28天的聯合研究。曾益新稱，“中方全力支持世衛專家組工作，完全滿足世衛專家參訪要求，讓世衛專家去了所有他們想去的單位，會見了所有他們想見的人”。

此前，世衛組織總幹事譚德賽7月15日在與德國衛生部長延斯·斯潘（Jens Spahn）舉行的簡報會上表示，中國需要更加開放和透明，並提供更多有關該病毒被發現最初時的原始數據。譚德賽稱，相關原始數據可以幫助解釋新冠病毒是如何發展和傳播的，並防止其再次發生。

曾益新稱，新冠病毒溯源是個科學問題，中國政府支持科學地開展病毒溯源。但是反對將溯源工作政治化，第二階段病毒溯源應該在第一階段病毒溯源的基礎上來延伸，對第一階段病毒溯源時已經開展過的，尤其是已經有了明確結論的，就不應該再重複開展。

在周四白宮的記者會上，有記者提問說，“今天，中國拒絕了世衛組織對冠狀病毒來源進行第二階段調查的計畫，包括對實驗室和市場進行審計。白宮對此的反應是什麼？ 這將如何影響美國與中國在這方面的未來交往？”普薩基回答說，“讓我首先重申，美國支持世衛組織的第二階段計畫，該計畫承諾確保這些研究是科學的、透明的、由專家領導的，並且不受干擾。”

普薩基說，“我們當然看到了中華人民共和國的評論，再次拒絕了世衛組織的一項研究的第二階段。我們深感失望。他們的立場是不負責任的，坦率地說是危險的”。她補充說，“與世界各地的其他成員國一起，我們繼續呼籲中國提供所需的數據和樣本。而這是至關重要的，以便我們能夠了解並防止下一場大流行病。這是關於拯救未來的生命。而且現在不是拖延時間的時候。”

普薩基說，“我要指出的是，我們相信多邊方法；這不是在總統上任之前採取的方法，而且這一直是他的戰略的一大重點，因為它涉及我們與中國的接觸。”她說，“這與我們對全球衛生安全的態度有關，這就是為什麼我們在第一天就重新加入了世衛組織。不幸的是，正如你們都知道的那樣，第一階段並沒有產生我們認為必要的數據和來自中國的訪問。但是，我們支持多邊方法和第二階段計畫，是因為它是嚴格的和基於科學的。”

普薩基說，“但最重要的是，這不僅僅是美國的呼籲。作為我們重新參與和努力在世界各地與盟友和夥伴建立支持聯盟的一部分，我們與國際社會一起在這個問題上：夥伴和多邊組織也在呼籲和迫使中國參與這個討論的第二階段。”她說，“我還想指出--我快說完了；關於這個話題有很多話要講。在康沃爾，你們中的許多人與我們一起旅行，七國集團領導人一起呼籲進行透明、基於證據的調查，包括在中國”。

普薩基說，“在第一階段的研究之後，我們與世界各地的盟友和合作夥伴一起發表了一份聯合聲明，呼籲進行透明和獨立的分析，表達了我們對缺乏接觸的擔憂，並敦促保持勢頭”。她說，“很明顯，中國沒有履行他們的義務。我們的重點是建立這種多邊努力和支持，對其施加壓力，並明確指出這是不可接受的和危險的。”

記者追問，“你是否預見到這一決定會給中國帶來任何後果？”普薩基說，“我不打算走在任何政策進程的前面。我將告訴你，同樣，我們對中國的態度，因為它涉及到全球衛生安全，將繼續與我們的國際夥伴協調。”