馬克龍抵日參加奧運開幕式：與病毒共存，弘揚奧林匹克精神

7月23日星期五，法國總統馬克龍飛抵日本，準備參加東京奧運會的開幕式晚會。巴黎將在2024年接過日本的接力棒舉辦夏季奧運會，馬克龍表示，法國正在努力為2024年的巴黎奧運會做準備。

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抵日之後不久，馬克龍就與國際奧委會主席托馬斯-巴赫會面。會後，在“法國俱樂部”活動當中，馬克龍致敬法國運動員代表團，並表示自己與巴赫交談愉快，雙方將繼續致力於2024年巴黎奧運會的籌辦工作，法國的運動員，法國的年輕人，整個法國社會都將準備就緒，以奧運會價值觀，奧運會水準，來要求自己。

馬克龍承認，衛生防疫情況的確令人擔心，但這不應該成為體育精神的障礙。他表示：“學會與病毒一同生活，首先就要在這期間（新冠大流行期間）繼續秉承奧利匹克精神，奧林匹克精神承載着合作的價值觀，我們要確保奧林匹克精神繼續發揚下去”。

之後，馬克龍與日本德仁天皇會面，美國第一夫人吉爾-拜登等人也在現場。東京奧運會開幕式國際標準時間11點，東京時間晚20點正式開始，法新社東京站表示，受到疫情影響，本次嘉賓人數不到一千人，馬克龍的隨行人士數量也被壓縮到最少，所有部長當中，只有法國國家教育，青年與體育事務部長讓-米歇爾-布朗凱隨行。