戰火延燒，兩萬兩千餘阿富汗家庭逃亡

法新社阿富汗坎大哈7月25日消息， 阿富汗官員周日表示，一個月間有超過兩萬兩千個坎大哈（阿富汗南部）家庭在戰火中逃離了家園，以逃避坎大哈塔利班堡壘附近的戰鬥。

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自5月初以來，以美國為首的外國軍隊開始最後的撤退，塔利班也發動了全面攻勢，暴力事件在包括坎大哈在內的多個省份激增。塔利班目前已經佔領了數十個地區，過境點，並包圍了幾個省會。

坎大哈省的難民部門負責人多斯特-穆罕默德-達里亞布告訴法新社說：“過去一個月當中，坎大哈的戰火使兩萬兩千個家庭流離失所。他們都從城市的動蕩地區，搬到了更安全的地方”。

周日，坎大哈市郊的戰鬥仍在繼續。坎大哈省副省長拉萊-達斯塔傑里告訴法新社：“一些安全部隊，尤其是警察的疏忽，讓塔利班現在距離我們如此之近”。地方當局為流離失所者設立了4個營地，估計15萬4千人會來到這些營地尋求庇護。坎大哈市擁有65萬居民，是阿富汗僅次於喀布爾的第二大城市。這個南部省份，是塔利班在1996年至2001年間統治阿富汗時的中心。非政府組織“人權觀察”表示，有報道稱，塔利班在他們佔領的地區，對平民實施暴行，包括他們本月早些時候佔領的，靠近巴基斯坦邊境的斯平博爾達克鎮。“人權觀察”組織的亞洲副主任帕特里夏-格羅斯曼在一份聲明中指出，“塔利班領導人否認任何虐待行為，但越來越多的證據表明，他們在控制的地區驅逐，任意拘留和殺戮，這些正在引起人們的恐懼”。