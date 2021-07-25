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戰火延燒，兩萬兩千餘阿富汗家庭逃亡

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加入阿富汗安防軍隊的喀布爾人拿起武器呼籲全阿富汗武裝加入反塔利班行動。攝於6月23日
加入阿富汗安防軍隊的喀布爾人拿起武器呼籲全阿富汗武裝加入反塔利班行動。攝於6月23日 © AP - Rahmat Gul攝影
作者： 呢喃
5 分鐘

法新社阿富汗坎大哈7月25日消息， 阿富汗官員周日表示，一個月間有超過兩萬兩千個坎大哈（阿富汗南部）家庭在戰火中逃離了家園，以逃避坎大哈塔利班堡壘附近的戰鬥。

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自5月初以來，以美國為首的外國軍隊開始最後的撤退，塔利班也發動了全面攻勢，暴力事件在包括坎大哈在內的多個省份激增。塔利班目前已經佔領了數十個地區，過境點，並包圍了幾個省會。

坎大哈省的難民部門負責人多斯特-穆罕默德-達里亞布告訴法新社說：“過去一個月當中，坎大哈的戰火使兩萬兩千個家庭流離失所。他們都從城市的動蕩地區，搬到了更安全的地方”。

周日，坎大哈市郊的戰鬥仍在繼續。坎大哈省副省長拉萊-達斯塔傑里告訴法新社：“一些安全部隊，尤其是警察的疏忽，讓塔利班現在距離我們如此之近”。地方當局為流離失所者設立了4個營地，估計15萬4千人會來到這些營地尋求庇護。坎大哈市擁有65萬居民，是阿富汗僅次於喀布爾的第二大城市。這個南部省份，是塔利班在1996年至2001年間統治阿富汗時的中心。非政府組織“人權觀察”表示，有報道稱，塔利班在他們佔領的地區，對平民實施暴行，包括他們本月早些時候佔領的，靠近巴基斯坦邊境的斯平博爾達克鎮。“人權觀察”組織的亞洲副主任帕特里夏-格羅斯曼在一份聲明中指出，“塔利班領導人否認任何虐待行為，但越來越多的證據表明，他們在控制的地區驅逐，任意拘留和殺戮，這些正在引起人們的恐懼”。

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