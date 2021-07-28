美國務卿布林肯在印度會晤達賴喇嘛代表

正在印度訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期三（7月28日）在新德里短暫了會晤流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛的一位代表。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院發言人說，美國國務卿會見了西藏流亡政府的代表仲瓊歐珠（Ngodup Dongchung）。

布林肯在國務院官方賬號上發推稱：“我很高興今天能與民間社會領導人會面。美國和印度共同致力於民主價值觀；這是我們關係基石的一部分，反映了印度的多元化社會和和諧的歷史。民間社會有助於推進這些價值觀。”推文還配了四張圖片，照片上顯示有一名西藏喇嘛。

路透社報導指，中國軍隊於1950年控制了西藏，西藏人的精神領袖達賴喇嘛於1959年流亡到印度。而最近幾個月，西藏流亡政府和西藏倡導者得到了越來越多的國際支持，特別是來自美國的支持。

去年11月，前流亡政府首腦洛桑桑蓋在白宮受到接待。一個月後，美國國會通過了《西藏政策和支持法案》，呼籲西藏人有權選擇達賴喇嘛的繼任者，並在西藏首府拉薩設立美國領事館，中國已宣布對這一法案持 "堅決敵對 "的態度。

布林肯將於周三晚間與印度總理納倫德拉-莫迪會面，討論COVID-19疫苗的供應、阿富汗局勢和印度的人權記錄等問題。

美國外交第二把手，副國務卿謝爾曼上周末在天津會見了王毅等中國外交高層，美國國務院聲明稱，她提出美方對人權的關切，包括北京在香港的反民主鎮壓、在新疆的種族滅絕和危害人類罪、在西藏的虐待，以及對媒體採訪和新聞自由的剝奪。她也談到我們對北京在網絡空間、台灣海峽兩岸，以及東中國海和南中國海行為的關切。

據中國官媒報道，7月21日至23日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平到訪了西藏，祝賀西藏和平解放70周年。