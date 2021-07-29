俄羅斯希望英國和法國能加入更廣泛的核武器管制會談

俄羅斯今天表示， 希望未來與美國進行更廣泛核武器管制會談時，英國和法國也能加入。莫斯科當局並表示，華盛頓希望中國能夠加 入。

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中央社報道，美俄高層28日在日內瓦會面，重啟對話，期盼緩解 全球兩大核武國之間的緊張情勢。

俄國駐華府大使安托諾夫（Anatoly Antonov）表 示，兩大強權最終必須討論擴大核武管制談判的參與對 象，納入更多強國，而莫斯科認為英國和法國是優先選 項。 他今天在外交部發布的評論中表示：「因為倫敦最 近決定要把核彈頭數量上限提高逾40%，增至260枚，因 此與這個議題尤其相關。」

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯副外 長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則是在另外的評論中 表示，美國希望中國能納入更廣泛的核武管制會商。