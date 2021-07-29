北京審查之手伸到國外 惹怒100多諾獎得主

100多名諾貝爾獎得主7月28日發表聯合聲明，譴責北京當局試圖阻止諾獎得主達賴喇嘛和李遠哲在諾貝爾獎峰會上發言，他們對中共將審查的手伸到國外表示憤怒，並懷疑峰會遭網絡攻擊是中國乾的。

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首屆“諾貝爾獎峰會”今年4月26日至28日舉行，曾獲諾貝爾和平獎的達賴喇嘛和曾獲諾貝爾化學獎的李遠哲都獲邀出席。但中國駐美大使館要求峰會禁止西藏精神領袖達賴喇嘛和被指親台獨的科學家李遠哲在諾獎峰會上發言。

據《南華早報》消息，中國駐華盛頓大使館當時一再施壓要求諾貝爾基金會，將達賴喇嘛和李遠哲從發表談話名單中刪除；被主辦方拒絕。

參加主辦的美國國家科學院（National Academy of Sciences）發言人證實了此事，他指中方確實一直施壓舉辦方刪除這兩人，甚至在峰會舉辦前一天還發電郵過去重申要求，當然舉辦方最後並沒有妥協。

儘管諾獎峰會拒絕了北京的要求。但諾貝爾獎得主們無法接受中共試圖將對付自己人民的審查手段延伸到世界。

上百位歷屆諾貝爾獎獲得主在本周三7月28日簽署的聲明中表示，他們對中國政府試圖審查在中國境外舉行的活動感到“憤怒”。

據《自由時報》的報道，100多名諾獎得主的聲明還指出，這次峰會因冠狀病毒Covid-19疫情而通過視頻在線舉行。但峰會期間，分別在4月26和27日發生過兩次網絡攻擊，27日那天情況尤其嚴重，視訊平台無法運作。有諾獎得主認為，這兩起攻擊可能來自中國。百位諾獎得主的聲明說，無論這些網絡攻擊是否來自中國，我們都對中國政府試圖在國外打壓諾貝爾獎得主在峰會發言的行為感到憤怒。