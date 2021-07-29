超載日越來越早：地球今天進入生物資源負債期

地球上的生物資源，每年都有自我修復、再生的能力。人類對其消耗的速度，與它自我修復並再生的速度之比，是衡量人類活動是否令地球不堪重負的重要指標。今年，距離年底還有5個多月，人類已消耗完今年地球可供給的全部生物資源，接下來的幾個月，我們進入“生物負債期”，而“生物負債期”每年的到來，越來越早。

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地球每年進入生態赤字的超載日越來越提前。美國環境智庫“全球足跡網絡”（Global Footprint Network）消息稱，根據全球兩百個國家的3百萬份數據，截至7月29日星期四，人類已將今年地球年度可再生資源全部耗盡。“地球超載日”在1970年曾經是12月29日，到了1990年提前到了10月初，到2010年提前到了8月初，近幾年提前至7月底。2020年是一個特例：新冠疫情讓紛紛封城限足的人類放慢了消耗資源的腳步，地球超載日罕見延遲了3周到來，但今年又毫無意外地追平疫情之前地水平。現如今，需要1.7個地球，才能滿足人類每年對自然資源的需求。

按照目前趨勢，人類2050年對自然資源的需求將是現在的兩倍。美國環境智庫“全球足跡網絡”解釋稱，“地球超載日”不斷提前到來，其背後原因主要有兩個：首先是人類碳足跡的增長，其次是全球森林生物能力的縮水。世界自然基金會法國部主任阿諾-高飛表示，“巴西嚴重的去森林化，導致亞馬遜森林目前產生二氧化碳的能力已經高於其吸收二氧化碳的能力”，並呼籲法國促進歐盟立法，禁止與去森林化相關的產品進入歐盟市場。即將於8月9日發布的的氣候演變政府間專家團報告備受矚目，科學家們在期刊“生物科學”上聯名警告稱，地球的生命跡象正在減弱，這包括冰川厚度，海洋酸度，森林覆蓋率，溫室氣體排放量等指標的惡化，也許我們已經越過了地球命運的重要分水嶺。