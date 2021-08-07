國際奧委會：戴毛像章的中國運動員已被警告 結案

中國自行車金牌選手在奧運頒獎典禮上戴着毛澤東像章

國際奧委會官員8月7日介紹稱，已向兩名在東京奧運會領獎台上佩戴印有中國前領導人毛澤東徽章的中國自行車獎牌獲得者發出警告，稱她們違反了政治姿態規則，此案現已結案。

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中國自行車選手鍾天使和鮑珊菊8月2日奪得東京奧運場地自行車女子團體競速賽的金牌。這兩位選手登上東京奧運的領獎台時，胸前戴着毛澤東像章，引發國際關注。

此舉可能違反《奧林匹克憲章》第50條的規定，即任何宣傳、政治宣傳和廣告都不能出現在奧運選手任何衣物或配備上，除非是用於識別身份。一旦違例，選手可能被取消資格、撤銷認證或兩者兼施，也可能面對其他制裁；結果將由國際奧委會或根據個別運動的技術條例決定。

國際奧委會傳播總監馬克·亞當斯（Mark Adams）3日在東京奧運例行記者會上告訴媒體，國際奧委會正在調查毛像章事件，並已要求中國奧委會提呈報告。他隨後進一步透露，中國奧委會已向國際奧委會保證類似事件不會再發生。亞當斯說，“我們正在和中國奧委會保持聯繫，他們已保證我們將很快收到正式答覆。”

對此，國際奧委會企業傳播和公共事務總監克里斯蒂安·克勞（Christian Klaue）周六向記者更新說，“我們收到了澄清，並警告了運動員。”他說，“我們還得到保證，不會再發生這種情況，國際奧委會認為此案已結案。”據悉，東京奧運會將於周日結束。