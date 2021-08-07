暴雨洪水與慢性缺糧襲擊朝鮮，金正恩呼籲克服困難

在國際制裁和自然災害的打擊下，朝鮮近幾年的糧食收成已經不容樂觀，聯合國兩年前記錄到了朝鮮十年間的最低糧產記錄。今年，這一“慢性缺糧”又恐因暴雨和洪水再次惡化。

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8月7日星期六，法新社引述日前朝鮮中央電視台播出的一段有關暴雨洪水搶險救災的報道，稱由於強降雨，約5000人不得不緊急轉移，上千所房屋，百餘畝農田和許多橋樑被衝毀。中東部的鹹鏡南道受災嚴重，電視畫面當中展現了一些房屋被大水淹至房頂，道路和民宅受損的畫面，並稱接下來幾天當中，東部沿海地區仍然會有暴雨侵襲，但沒有指出有任何傷亡情況。美聯社則報道稱，暫時沒有觀察到有任何大規模饑荒或者社會動蕩的跡象。

朝鮮勞動新聞8月7日報道了金正恩對強降雨救災的指令，當中報道稱，金正恩要求朝鮮全國保持最高警戒，應對持續的惡劣天氣，尤其警惕洪水灌入礦產地，強降雨對沿海各地捕魚設備的衝擊，農民也動員起來，力保農田。

今年6月，朝鮮最高領導人金正恩宣布，該國面臨著“緊張的糧食情況”。隨後在7月5日，聯合國糧農組織發布報告，稱根據預測，由於糧食歉收，商品糧進口量與本土糧產的總和數字也基本確定，朝鮮今年將面臨86萬噸的糧食缺口。這個數字基本上是朝鮮2.3個月所需要的糧食重量。聯合國糧農組織警告稱，若不通過額外的商品糧進口或者糧食補助來填補這一缺口，今年8月到10月間，朝鮮的日子將不會很好過，而到10月，新一批收成的到來，或可緩解。