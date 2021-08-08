沙特向接種疫苗的朝覲者重開邊境

沙特8月9日周一開始向接種疫苗的外國朝覲者開放小朝覲（Umrah）。此前，沙特作為伊斯蘭教兩座聖城的守護者，因冠狀病毒疫情 （Covid-19）關閉邊境18個月。

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沙特官方通訊社（SPA）周日表示，沙特當局將從周一開始受理進入該國的申請。該通訊社引述負責朝覲事務部門說，希望前往麥加的外國朝聖者須接種沙特阿拉伯認可的疫苗（輝瑞、阿斯利康、摩德納和強生），並遵守檢疫規則。

據法新社說，到目前為止，可全年進行的小型朝覲僅限於居住在沙特的接種過疫苗的朝聖者。一旦開放邊境，預計每個月將有多達200萬朝聖者能夠進入沙特進行小型朝覲。

據沙特通訊社稱，利雅得當局正在起草一份授權國家清單，正在對每個國家逐個考慮採取什麼措施。

冠狀病毒疫情爆發嚴重擾亂了每年的朝覲活動。而這些宗教活動是沙特王國的重要收入來源。

鬆一口氣

上個月，沙特當局連續第二年在冠狀病毒大流行中舉行了朝覲，但將朝覲者人數減少到6萬名接種了疫苗的沙特人和常駐的外國人。這個數字比前一年的1萬人有所增加。而在疫情爆發前的2019年，有250萬人進行了朝覲。

與朝覲不同，小朝覲可在全年進行，通常每年都會吸引來自世界各地的數百萬遊客。

沙特當局宣布恢復小型朝覲的消息後，信眾們都很高興。33歲的埃及銷售經理艾哈邁德-哈馬德納（Ahmad Hamadna）告訴法新社：“我對恢復小朝覲（Umrah）感到欣慰。從心理上講，我需要去麥加”。然而，住在澳大利亞的埃及工程師穆罕默德-拉賈布卻很擔心。他通過短信說：“會有很多人，即使朝聖者接種了疫苗，感染的可能性也會很高”。

由於埃及和沙特之間的直飛航班暫停，澳大利亞的國際航班暫停，所以這兩人將無法直接飛往沙特阿拉伯。

經濟收穫

朝覲和小朝覲通常每年能為沙特阿拉伯帶來約120億美元（102億歐元）的收入，沙特阿拉伯正在努力使其依賴石油的經濟多樣化。

開放朝覲，對於航空公司，旅行社，理髮師、旅遊經營者或紀念品銷售商等行業來說，都是福音。在麥加，數十萬個工作崗位因冠狀病毒大流行病而受到影響。

根據官方數據，在2020年全年，只有580萬人進行了小朝覲，與2019年相比，減少了69%。

而在今年，在以嚴格衛生規定為標誌的朝覲期間，麥加的街道幾乎是空的。商店冷清，一些酒店和紀念品商店都關閉。

自冠狀病毒大流行以來，沙特阿拉伯正式記錄超過53萬2,000個冠狀病毒感染病例和超過8,300人死亡。