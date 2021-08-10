盧卡申科稱自己即將卸任白羅斯總統：快了，就快了

白羅斯總統盧卡申科日前回應有關繼任者問題的時候，表示自己很快就會走下總統的位置，但並未給出具體的時間。

廣告 繼續瀏覽後續

盧卡申科在8月9日星期一現身一場長達8個小時的記者會，會談內容被文傳電訊社等國際通訊社轉載，白羅斯總統府也貼出了其答記者問的全部內容。綜合以上消息源，盧卡申科在記者會當中談到了未來總統人選的問題，他說“未來的白羅斯總統將會是人民選出的那一個”，並承諾自己不會使用陰謀，從中攪局。他表示，“總統不是一個永久性的位置，它只是一份工作罷了”，但承認自己“實在是想不出，在把畢生貢獻給白羅斯之後，一旦退休，該做些什麼”。

盧卡申科說，“你們不用猜測我什麼時候會卸任，我很快就會走的，很快”。他還引述了包括反對派的有關他離任的確切日期，稱“在這種事情上，永遠不可能那麼精準”。

他還宣布，已經準備好把部分權力移交給白羅斯立法機構，並相信未來的總統將會支持他的這一決定。原定的修憲也將繼續推進，第一部分的工作業已完成。此前有分析認為，新憲法將允許盧卡申科繼續以其他形式主導白羅斯國家事務，這也是為什麼他曾提過，一旦新憲法出台，他就會考慮卸任的可能性。盧卡申科在星期一的記者會上解釋稱，“權力移交將本着造福國家來進行，保證在總統離開之後，這個國家不會坍塌”。