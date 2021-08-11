譚德塞：明年初全球確診病例總數將超過3億例

世界衛生組織秘書長譚德塞星期三表示，以目前新冠病毒發展趨勢，明年初全球確診病例總數將超過3億例，另外他警告說，西非出現馬堡病毒案例。

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中央社報道，世衛秘書長譚德塞8月11日在日內瓦例行記者會上表示，全球累計病例達1億例後，僅花6個月，上周全球累計確診病例數已超過2億例，但「我們知道實際病例數更高」。

譚德塞指出，接下來達到3億例的速度將取決所有人的作為，以目前疫情發展趨勢，估至明年初全球確診病例總數將超過3億例，但還有機會去改變。

除了COVID-19病毒外，譚德塞今天也警告說，西非出現馬堡病毒（Marburg）疾病案例。

他表示，上周幾內亞共和國通報他們國家西南部一名男子死亡，這是西非首例馬堡病毒病例，世衛以及合作夥伴正支持幾內亞衛生部調查病毒來源，並追蹤約150 名接觸者。之前南非、安哥拉、肯尼亞、烏干達、剛果民主共和國曾傳出馬堡病毒爆發和零星案例。然而這卻是病毒首次出現在西非。

譚德塞說，馬堡與COVID-19病毒不同，但防疫重點相同，包括隔離、追蹤以及讓當地社區參與應對措施等，此外，雖然馬堡病毒的疫苗正在開發中，但目前沒有疫苗獲得核准。

根據世衛資料，馬堡病毒通常與暴露在果蝠棲息的洞穴與礦坑有關。這種疾病會突然發病，伴隨高燒、嚴重頭痛和不適。在過去病例中，依據病毒株和病例處理的不同，其致死率範圍在24%到88%之間。