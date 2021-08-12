以色列間諜軟體爆醜聞 聯國專家籲停售監視科技

以色列企業開發的間諜軟體“飛馬”（Pegasus）7月傳出重大醜聞後，聯合國專家12日呼籲，在相關監管規定付諸實行前，全球應暫停銷售監視科技，以保護人權。

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法新社報導，一項跨國媒體調查行動7月通報，有若干國家的政府利用以色列NSO集團開發的“飛馬”惡意軟體來監視運動人士、記者和政治人物。“飛馬”能主動開啟手機的相機和麥克風，並收集手機裡的資料。

聯合國人權專家12日發布聲明表示：“允許監視科技和產業像在無人權地帶運作，是高度危險且不負責任作法。”

簽署聲明者包括3名聯合國人權特別報告員，以及針對人權、跨國企業和其他商業活動相關議題的一個工作小組。

聲明寫道：“我們要求國際社會制定一套強健的監管架構，以預防、減輕和彌補監視科技對人權造成的負面衝擊，並且在此之前，暫停監視科技的銷售和轉移。”

聯合國專家還強烈呼籲以色列“依循自身的人權義務，全面揭露已採取哪些措施來審查NSO的出口交易”。

以色列防衛機構已成立一個委員會來審查NSO相關業務，包括出口許可證核發程序等。

NSO堅稱，“飛馬”設計目的只是用來打擊恐怖主義和其他犯罪。NSO並透露，這套軟體已口到45個國家。

據稱已遭人利用“飛馬”監視的對象，至少包括600名政治人物、180名記者、85名人權運動人士和65名企業領袖。