塔利班不斷攻城掠地 聯合國難民署呼籲阿富汗鄰國維持邊界開放

塔利班攻城掠地升高阿富汗境內危機之際，聯合國難民署周五警告說，阿富汗衝突加劇對流離失所婦女和孩童造成的衝擊，同時呼籲阿富汗鄰國維持邊界開放。北大西洋公約組織周五召開緊急會議，商討應對不斷惡化的阿富汗情勢。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國難民署發言人周五在日內瓦簡報會中表示，“無法尋求安全將危及無數人民的性命，我們隨時準備好協助國家當局擴大人道救助規模”。他補充說，世界糧食計畫署認為，阿富汗的糧食短缺情形相當危急且不斷惡化，阿富汗局勢符合人道災難的所有特點。

聯合國難民署發布的聲明稿指出，阿富汗境內34省中的32省陷入衝突中，因而受影響的女人和女孩尤其令人擔憂，自5月底以來被迫逃亡的近25萬阿富汗人民中，約80%是婦女和兒童。聯合國難民署要求國際社會加強針對阿富汗近期流離失所危機伸出援手的回應努力，並呼籲鄰國維持邊界開放。

聯合國秘書長發言人杜加里克日前表示，秘書長古特雷斯深為關注阿富汗的事態發展，包括最近在赫拉特和坎大哈的戰鬥。聯合國尤其關注戰鬥轉移到城市地區，並可能對平民造成更大的傷害。在人道主義方面，許多人正在逃往仍然由政府控制的首都喀布爾和其他大城市，以尋求安全，免受衝突和其他威脅。目前，人道主義組織繼續在阿富汗開展活動。機構間評估正在實地進行，重點關注流離失所、衝突、洪水、性別問題和保護監測等問題，以確定人道主義需求和即時應對方面的要求。

北大西洋公約組織周五召開緊急會議，商討不斷惡化的阿富汗情勢。美國表示將派兵撤僑，英國則說，美軍撤出阿富汗是個錯誤。英國國防大臣華萊士華勒斯指出，美國撤軍阿富汗“在當地留下很大的問題”，使塔利班獲得動力。

塔利班近來在阿富汗快速推進，大面積擴張，有奪回政權之勢。政府軍則是節節敗退。據報道，塔利班目前正藉着把持進口商品關稅，而增加了組織的收入。塔利班不僅大幅擴張攻佔的領土，也因此取得壯大組織的經濟來源。報導說，塔利班掌控了一些重要的邊界通口，包括通往巴基斯坦的主要門戶史賓波達克等。 經由塔利班控制下通口入境的商品，關稅已落入塔利班的口袋，金額不詳；不過因戰事影響，進口貿易量已減少。 位於伊朗邊界的伊斯蘭卡拉，每月可課到2000萬美元的關稅。