美戰略司令部司令：中俄對美國及盟國構成戰略挑戰

美國戰略司令部司令、海軍上將理查德（Charles A. Richard）8月12日在參加活動時表示，美國現在正在未知的水域中航行，在來自中國和俄羅斯迅速增長的威脅下，美國主張的戰略威懾力有可能失效。

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理查德當天在阿拉巴馬州亨茨維爾市舉行的空間與導彈防禦研討會上發表講話時，描述了這些威脅，並通過在所有領域的“一體化威懾”提供了解決方案，包括常規領域和核領域，並與盟友和合作夥伴一起。

理查德說，“我們正在見證中國的戰略突圍。其核力量和常規力量的爆炸性增長和現代化只能被我描述為令人驚嘆。坦率地說，‘嘆為觀止’這個詞可能還不夠”。理查德說，中國正在迅速提高其戰略核能力和容量。中國正在增長和加強其導彈部隊，包括多種獨立的可瞄準再入飛行器。這些導彈包括中程彈道導彈、移動式洲際彈道導彈和潛艇發射的核彈道導彈。

理查德說，北京也在追求先進的武器，如高超音速武器。“由於這些挑戰，我們目前的地面和天基傳感器架構可能不足以探測和跟蹤這些高超音速導彈，”他說。理查德稱，在2019年，中國測試的彈道導彈比世界其他國家的總和還要多。

理查德補充說，北京還在發展現代核指揮和控制能力，並正在使其常規部隊現代化，包括艦艇、潛艇和飛機。“他們擁有世界上最大的海軍，他們擁有世界上第三大空軍，”他說。

理查德亦指，俄羅斯繼續使用一系列“低於衝突門檻”的能力，如網絡和國家支持的對國家的脅迫，尋求鞏固大國地位。他說，俄羅斯正在追求其常規和戰略部隊的現代化。核武器仍然是俄羅斯戰略的一個基本方面，俄方已經對其80%以上的戰略核力量進行了再投資，包括擴大彈頭運載能力。他說，與中國一樣，俄羅斯正在大力投資開發高超音速武器和各種其他導彈。

理查德指出，核現代化是美國國防部的一個優先威懾事項。他說，這種現代化不僅包括核三合一，它還包括投資於防止網絡攻擊的核指揮和控制系統。理查德說，“國防部的每一項作戰計畫，以及我們擁有的每一項其他能力，都建立在戰略威懾力將得到維持的假設之上。如果戰略威懾，特別是核威懾不成立，我們的其他計畫和我們擁有的其他能力都不會按設計的那樣運作。”

理查德在發言中還提到加強常規部隊、導彈防禦和建立聯合域指揮和控制系統。他認為，開發和應用高超音速技術和高能激光武器也非常重要。他說，為了更好地理解和應對國家安全威脅，國防部需要利用美國偉大的知識界，就像其以前在蘭德公司所做的那樣。在他看來，拜登政府正在進行的《美國國防戰略》、《核態勢評估》和《導彈防禦評估》審核是應對威脅的理想手段，為決策者提供信息，並告知國防部的前進道路。

理查說德說，美國工業界也需要通過及時和以合理的成本提供所需的技術和系統來加強國家的防禦。他亦指，美國與盟國和合作夥伴的互操作性以及嚴格的聯合作戰遊戲和演習的重要性怎麼強調都不過分。