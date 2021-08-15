今年“8·15” 日本首相不提“加害” 三大臣參拜靖國神社

在日本終戰76周年的8月15日，在東京都千代田區的日本武道館舉行了全國戰歿者追悼儀式，日本天皇和皇後、菅義偉首相和戰歿者家屬等出席了追悼儀式。天皇今年也用了“深深的反省”的字樣表示哀悼，並提及了繼續蔓延的新型冠狀病毒，而日本首相菅義偉在致辭中沒有提及戰爭的“教訓”及日本對鄰國的“加害”責任。

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考慮到今年東京已發布緊急事態宣言，此次活動的規模是有史以來規模最小的，共有約200人參加。厚生勞動省原則上將東京以外的每個道府縣的遺屬人數限製為一名。大阪、沖繩等22個府縣的遺屬代表缺席。

上午11時50分，儀式正式開始。所有與會者默哀一分鐘。接着，天皇在致辭中指出：“在深深的反省的基礎上，希望戰爭的悲劇不再重演。”對於新冠疫情，他說：“我真誠地希望我們大家共同努力，克服這一困難，繼續為人民謀求幸福與平。”

在2015年8月15日之際，日本迎來第70個終戰紀念日，“全國戰歿者追悼儀式”在東京都千代田區的日本武道館舉行。當時的明仁天皇夫婦出席了追悼儀式，天皇在致辭中談及“對上次大戰進行深刻反省”，這是天皇在戰歿者追悼儀式上首次進行如此表述，而新天皇德仁從令和的首個“全國戰歿者追悼儀式”開始繼承了這一內容，今年已是連續三年。

菅義偉首相在15日舉行的追悼儀式上，使用了前首相安倍晉三去年首次使用的“積極的和平主義”的字樣，但沒有提及戰爭的“教訓”及日本對鄰國的“加害”的責任。他的致辭與前一年安倍首相的致辭相似，很難看出獨特的色彩。

從1993年細川護熙首相開始，歷代首相都會在“全國戰歿者追悼儀式”致辭中提及對亞洲各國的加害的責任，並表示“深刻的反省”和“哀悼之意”，但是安倍從第二屆政府上台後的2013年儀式起，連續8年未提及加害責任等內容，菅義偉繼承了這一做法。

這是菅義偉就任總理後第一次參加追悼會。他在致辭中指出：“日本將在積極的和平主義的旗幟下，在與國際社會合作的同時，盡最大努力解決世界面臨的各種問題。”

“積極的和平主義”一詞出現於2013年秋季。在討論國家安全戰略的專家會議上，前首相安倍表示希望改變有關集體自衛的憲法解釋。他在談及外交和安全戰略時用過這句話，菅義偉繼承了這一具有“安倍色彩”的說法。

另一方面，有人注意到“歷史”一詞在去年的追悼儀式的首相致辭中消失。今年，“歷史”一詞在“和平與繁榮是建立在戰歿者的寶貴生命和苦難的歷史之上”這句話中復活。

另外，8月15日，環境大臣小泉進次郎、文部科學大臣萩生田光一、科學技術擔當大臣井上信治參拜了靖國神社。經濟再生大臣西村康稔和防衛大臣岸信夫13日參拜了靖國神社。

而首相菅義偉支付了奉納“玉串料”的費用，據首相周圍人說，“聽說這是從私人角度用私費奉納的。”