帶走與美國合作的阿富汗人：拜登表示，有困難

8月18日星期三，美國五角大樓負責人勞埃德-奧斯汀表示，美國將從阿富汗撤離“儘可能多”的人，但承認，不能保證人們都能平安進入喀布爾機場，因為塔利班在機場周圍設立了許多控制站點。

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勞埃德-奧斯汀表示：“美軍沒有能力從機場出去，再把人們接到機場”，因為 “不能不保衛機場”。法新社也指出，目前離開喀布爾機場，飛離阿富汗的可能性，完全取決於塔利班是否發善心。同一天，美國國務院指責塔利班沒有遵守承諾，副國務卿謝爾曼稱，塔利班阻止那些想要離開的阿富汗人前往喀布爾機場。美國向塔利班發出明確信息：希望他們允許所有的美國公民，所有的第三國公民和阿富汗人，按照各自的意願，安全離開。但美國軍方指出，塔利班並未阻止美國公民離開。

美國駐喀布爾大使館最初要求被困在阿富汗首都的數千名美國國民留在家中，到了周二呼籲他們嘗試自行前往機場。周三又警告他們，稱美國政府“無法確保他們能安全前往機場”，之後稱，美國公民可以抵達機場，至於其他人，還要等待落實撤離機制。

當天晚些時候，美國總統拜登在美國廣播公司新聞上表示，塔利班正在配合美國人與外國人離開喀布爾，但美軍現在面臨一些把阿富汗合作人員帶出來的阻礙。拜登說，“塔利班的確在合作，讓美國公民，美國工作人員，使館人員離開，但塔利班，或者說美軍，現在更大的困難是把那些幫助過我們的（阿富汗人）帶出來”。