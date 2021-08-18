美副國務卿：美中俄在阿富汗有着共同目標

8月18日周三，美國副國務卿溫迪-謝爾曼表示，在阿富汗問題上，美國與中國和俄羅斯有着相同的目標。

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目前，中國和俄羅斯已迅速轉向與勝利的塔利班進行合作。星期三，謝爾曼提到了聯合國安理會周一發表的聲明，該聲明呼籲阿富汗建立一個包容性的新政府。謝爾曼表示，“這份聲明呼籲塔利班確保正義，平權，包容，無暴力，讓想離開，有能力離開的人們離開”。謝爾曼繼續道，“在這一點上，現在出現了非常強大的共識”。

安理會在聲明中指出,"安理會成員呼籲立即結束阿富汗的暴力，恢復安全、社會和憲法秩序，進行緊急談判，以解決該國目前的權力危機，並通過阿富汗人領導的阿富汗民族和解進程, 擁抱和平"。"只有通過包容、公正、持久和現實的政治解決方案，維護人權，包括婦女、兒童和少數群體的人權，才能可持續地結束阿富汗衝突"。

安理會也在聲明裡重申在阿富汗打擊恐怖主義的重要性，稱需要"確保阿富汗領土不被用於威脅或襲擊任何國家，塔利班和任何其他阿富汗組織或個人均不應支持在阿富汗境內活動的恐怖分子"。

在美國決定從阿富汗撤軍後，俄羅斯和中國都加強了與塔利班的接觸。法新社表示，儘管來自兩國的評論有對美國在阿富汗的遭遇感到幸災樂禍，但中俄都被認為急於避免不穩定，力圖避免阿富汗成為可能實施襲擊的伊斯蘭極端分子的避風港。