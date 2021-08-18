逃亡阿前總統露面了:未攜巨款潛逃, 想返國; 美國重申他已不重要

阿富汗前總統加尼逃亡後首次現身，否認攜巨款逃跑，並稱正在努力返國。同一天,美國再次強調，他已不再重要。

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8月18日星期三，阿富汗前總統阿什拉夫-加尼逃離喀布爾之後首次現身，表示自己目前身處阿聯酋，支持前總統等人與塔利班的談判，預祝談判成功，並表示自己將會返回祖國。

加尼今天以視頻形式出現在臉書上，他表示，自己毫無意向一直都留在阿聯酋，只是“為了血不再流，混亂局面不再繼續”，不得不暫別故土。加尼說，自己目前正在周旋，為的是能夠回到阿富汗。他還對塔利班與阿富汗前總統卡爾紮伊，前副總統阿卜杜拉的協商表示支持，希望談判取得成功。繼白宮國家安全顧問的傑克沙利文表態後，8月18日晚些時候，美國副國務卿謝爾曼重申，加尼“已經不再是阿富汗（政局的重要）人物了”。

加尼在上周末逃離首都喀布爾，此後阿聯酋宣布，出於人道主義，接納了加尼。而塔利班方面則宣布“赦免所有阿富汗前任政府官員”。加尼逃離後不久，俄羅斯大使館一名發言人對俄羅斯衛星通訊社表示，加尼在4輛車上裝滿錢款，但直升機未能裝進所有的錢，部分錢散落在飛機的跑道上。事後還有一些報道稱，加尼捲走的錢款金額高達1.69億美元。對此，他周三在視頻當中做了駁斥，稱“這些指控是徹頭徹尾的謊言，毫無根據”。