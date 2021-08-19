威脅國會山裡有炸彈的男人向警方自首

法新社華盛頓站8月19日消息，當天，一名威脅華盛頓國會山裡有炸彈的男人向警方自首，結束了長達數小時的僵局。

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這起事件引發了大規模的人員疏散和警察動員。雖然議會目前處於休會期，但一些議員仍留在華盛頓，大樓內也有工作人員。這裡已經因此前美國前總統特朗普的支持者蜂擁製造了致命騷亂，而陷入政治緊張和社會焦慮。

法新社表示，本次自首的男子，是一位明顯的右翼極端分子，被美國國會警察確認為弗洛伊德-雷-羅斯伯里。此人一直在其卡車上，卡車停留在托馬斯-傑弗遜大樓的國會圖書館門前。他通過社交媒體進行直播，攻擊美國總統拜登和一些民主黨人，警告他要“革命”，並抱怨美國政府，和美國在阿富汗的政策。

羅斯伯里還聲稱，他手裡有4套炸藥，在華盛頓靜待使用，如果警察對他使用致命武力，那麼警察就將與炸彈，一起爆炸。警方和聯邦調查局特工與羅斯伯里談判時，相關的大部分建築群都被封鎖。警方表示，當時羅斯伯裏手裡似乎拿着一支雷管。美國國會警察局局長托馬斯-曼格表示：“他下車投降，附近的警察將他控制住，這個過程沒有發生任何事故”。目前，執法部門仍在調查停在國會圖書館附近人行道上的車輛，是否裝有真正的爆炸物品。

曼格表示，目前還不清楚羅斯伯里發出威脅的動機是什麼，但在臉書直播中，他發出了一系列語無倫次的威脅話語，並要求與拜登談一談。羅斯伯里當時說，自己“正想給喬-拜登打電話”，稱自己“不會傷害任何人，不會扣動扳機”。之後，他又稱， “狙擊手進來了，他們開始朝這窗戶開槍，炸彈要爆炸了”。現場直播顯示，羅斯伯里在他的車裡拿着一個裝有粘土的金屬罐，和一個頂部有按鈕，與電線的盒子，但目前還不清楚這個裝置是否是一種可行的爆炸裝置。