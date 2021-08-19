法國提出承認新一代塔利班政權的5大前提

8月19日星期四，法國負責歐洲事務的國務秘書克雷蒙斯-波恩表示，法國與塔利班沒有任何政治接觸，不承認塔利班政權，也不會有任何妥協，不會有任何勾結串通。

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克雷蒙斯-波恩強調，法國不會接受一個“輕鬆版的塔利班”，同時表示，法國支持正在進行的政治進程。他說，“不幸的是，塔利班在阿富汗取得了軍事勝利，阿富汗人之間的政治進程已經進行了幾個月，我們只能希望它繼續下去”。

克雷蒙斯-波恩指出，“今天我們在阿富汗遇到了最糟糕的情況。如果在阿富汗政府中，除了塔利班之外，還有其他政治派別，組建一個更大的政府，那麼這將會是一個不那麼糟糕的消息”。

法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂在8月18日星期三，為塔利班政權可能獲得國際承認，設定了5個先決條件。勒德里昂指出，儘管塔利班做了一些聲明，但他們並沒有言出必行。他說，“我知道塔利班正在努力獲得國際的認可，但僅僅發表聲明是不夠的，因為我們可以隨便朗讀一些關於尊重婦女權利的聲明，然而真正重要的，是還需要採取行動”。

勒德里昂列出的5個認可塔利班政權的條件分別是：第一，塔利班允許那些因為害怕而想離開這個國家的阿富汗人離開；第二，塔利班必須非常具體地確保恐怖主義不會在阿富汗找到庇護所；第三，塔利班必須允許人道主義援助抵達阿富汗領土；第四，塔利班需要尊重權利，尤其是婦女的權利。塔利班宣布他們會尊重人權，那他們就必須去踐行；第五，塔利班必須組建一個過渡政府。

勒德里昂表示，上述是塔利班政權獲得國際認可的條件，之後再看，但就目前而言，他們必須採取這些行動。如若不然，塔利班“將被國際社會蔑視和排斥，他們將不得不忍受這種境地”。