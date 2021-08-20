哈里斯即將首訪亞洲 要展現美國對自由開放亞太承諾

在美軍努力應對從阿富汗撤離的困難之際，美國副總統卡瑪拉-哈里斯周五（8月20號）啟程，將前往新加坡和越南，展現拜登政府對“自由和開放的印度洋-太平洋地區”的承諾，並表明美國“將繼續留在”該地區。

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哈里斯東南亞之行將從新加坡開始，是在上周末塔利班在阿富汗驚人地重新掌權之前計畫的，而此次訪問地之一越南也許是更著名的美軍失敗的地方。美軍在喀布爾混亂不堪的撤退情景讓人聯想到40多年前西貢淪陷前夕，美軍倉促撤僑的不光彩歷史。

哈里斯將於8月22日到新加坡，8月24日抵達越南，8月26日離開。她將是第一位訪問越南的美國副總統。

法新社指出，哈里斯女士因越南之行受到批評，特別是受到右翼評論家的批評。

但美國官員強調，對該國的選擇是未來地緣政治挑戰的結果，遠非1975年西貢淪陷的創傷。 一位不願透露姓名的白宮高級官員說，副總統 "關注的是未來的威脅，而不是過去的威脅"。 他承認，喬-拜登總統的外交政策目前集中在喀布爾機場的危機上，那裡的幾千名美國軍隊正試圖撤離數萬名美國國民和當地盟友。他說，哈里斯亞洲之行期間將繼續致力於解決與阿富汗有關的問題。

這位官員說，隨着中國與美國爭奪印度-太平洋地區的政治影響力和海軍主導權，東南亞對華盛頓來說具有 "戰略和經濟上的重要性"。 "這一點並沒有因為阿富汗而改變……我們可以同時做不止一件事。

據報道，哈里斯訪問新加坡期間，將與新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）通電話，也會與總理李顯龍舉行雙邊會議，並登上正在訪問新加坡的美軍戰艦發表演說。她還將與政府和民間代表會面，討論供應鏈等議題。

在河內，哈里斯將與越南國家主席阮春福（NguyenXuan Phuc）和總理範明正（Pham Minh Chinh）等領袖會面，並率領美國代表團設立疾病管制暨預防中心（CDC）的地區辦公室。

路透社報導，哈里斯亞洲之行目的，在建立與東南亞盟國更深厚的關係，美國視這些友邦為遏止中國擴張的關鍵。白宮一名高階官員本月稍早告訴路透社，哈里斯此行將聚焦捍衛南海的國際法規，強化美國區域領導力，及擴展在此區域的安全合作。

中國宣稱擁有幾乎整個南海，該海域自然資源豐富，是國際貨物運輸的樞紐。但一些沿海國家，如菲律賓、馬來西亞、文萊和越南對其中的一些主張提出異議。

拜登政府希望在唐納德-特朗普時代的動蕩和不可預測性之後，給與亞洲國家的關係一個新的開始，並建立聯盟以對抗北京。