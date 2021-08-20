拜登：無法保證阿富汗空中撤離的最終結果，沒有看到盟國們對美國信譽發出質疑

美國總統喬－拜登８月２０日星期五表示，他無法保證從喀布爾機場緊急撤離的最終結果，並表示，這是有史以來最困難的空運行動之一。

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拜登在白宮的電視講話中表示，“本次空中行動，是歷史上規模最大、難度最高的一次”， “我不能保證最終的結果會是什麼”。但他承諾，“美國將竭盡所能去確保盟友和阿富汗合作者們能夠安全撤離，這也包括那些因與美國的關係，而可能受到威脅的阿富汗人”。拜登表示，“任何想回家的美國人，我們都會送你回家”，“不能保證結果如何，不能保證沒有風險，但美國將動用所有可動用的資源”，不過，“派遣更多的軍隊前往阿富汗協助，將不可避免地引發“很多意想不到的後果”。

自8月14日以來，美軍已將1萬3千人從阿富汗空運出境，若從7月開始計算，則已空運 了1萬8千人，另有數千人乘坐由美國政府提供了協助的私人包機撤離。拜登表示，全世界只有美國有能力在世界的另一端，進行如此精準的行動。

拜登還指出，在美國撤離阿富汗問題上，他沒有看到盟國們對美國的信譽發出質疑。他說：“縱觀美國在世界各地的盟友，我沒有看到任何針對美國可信度的質疑”，“美國在喀布爾的疏散行動中與北約進行密切的行動協調，並且也為盟友們的喀布爾空中撤離行動提供便利”。