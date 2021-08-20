新冠哪裡來？下場疫病會是什麼？世衛成立國際諮詢組，呼籲實驗室安全專家，獸醫學家等參加

世界衛生組織近日呼籲多個領域的專家踴躍參加新成立的新型病原體起源國際科學諮詢小組，以便面對可能引發例如新冠病毒這種會造成大流行的其他危險病原體。

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世衛組織總幹事譚德塞上個月宣布成立新型病原體起源國際科學諮詢小組，並強調，這一小組將在下一階段調查新冠病毒進入人體的調查當中“發揮至關重要的作用”。但他在８月１９日星期四與世衛組織成員國舉行的簡報會上強調，這個新組織的意義，遠不止當前的大流行，並呼籲包括病毒學、獸醫學和實驗室安全和安保在內的廣泛領域的專家加入當中。譚德塞表示：“這項倡議，將支持對未來任何新出現的病原體起源進行研究”，“新冠病毒引發了最近期的大流行病，之前還有非典型肺炎，中東呼吸綜合症，埃博拉和馬爾堡病毒”。

在新冠病毒起源調查的第一階段，一隊國際專家小組前往武漢，並與中國同行一起出具了報告，當中沒有得出確切的結論，而是對４個假設進行了排名，認為通過動物從蝙蝠跳到人類是最有可能的情況，而實驗室泄漏被認為“極不可能”。但這項調查被批評缺乏透明度，數據可及性不高，沒有更徹底地評估實驗室泄漏理論。

世衛組織上個月呼籲進行第二階段調查，當中包括對武漢實驗室的審計，這激怒了中國政府。世衛組織新冠事宜技術負責人馮霍爾克夫強調，新的諮詢小組，將不負責組織未來可能前往中國或其他地方尋找大流行起源的任務，而是評估針對新冠病毒，全球科學調查與技術結果進展到了何種階段，同時幫助精簡與新的危險新病原交鋒的過程。馮霍爾克夫稱，相信下一種病毒，已經在那裡等待着我們了。