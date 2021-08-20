美國與英國制裁俄羅斯安全局高層及兩個實驗室

8月20日星期五，倫敦和華盛頓宣布對俄羅斯一批高級安全官員與機構實施新的制裁，這些俄羅斯官員涉嫌一年前參與毒害克里姆林宮的對手阿列克謝-納瓦爾尼。這是因納瓦爾尼中毒事件，英國對俄的第二次制裁，美國對俄的第三輪制裁。

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英國外交部本次宣布制裁7名俄羅斯安全局的成員，措施為旅行禁令和資產凍結。美國財政部則宣布，美國本次對俄制裁，總共涉及9名高級官員和兩個科學實驗室。美國財政部稱，國務院已認定，俄羅斯國防部的兩個科學實驗室從事旨在發展俄羅斯化學武器能力的活動”。英美本次制裁的俄羅斯人被認為“直接負責準備，或執行了2020年8月20日在托木斯克對納瓦爾尼的攻擊行動”。

俄羅斯外交當晚譴責了這些制裁，稱其“非法”，“單邊”。俄外交部發言人紮哈羅娃表示：“俄羅斯一再呼籲英國及其合作夥伴用證據支撐這些指控”。

45 歲的阿列克謝-納瓦爾尼當時受到名為“小新”（Novichok）的神經毒劑毒害，這種毒劑是由蘇聯專家設計，用於軍事目的物質。在被轉移到柏林接受治療之前，納瓦爾尼在西伯利亞一家醫院昏迷了兩天。

美國國務卿布林肯同一天宣布，準備凍結兩艘俄羅斯船艦的所有權，並制裁參與北溪二號天然氣項目的另外兩名俄羅斯公民。布林肯表示：“美國政府現在已經制裁了7人，凍結其船艦資產16艘”。