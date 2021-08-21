立陶宛等國譴責白羅斯放難民入境，阿富汗危機恐致歐盟難民大潮再現

7月30日，巴黎孚日廣場，人權組織和難民在廣場上紮營呼籲社會關注他們的境遇。

8月21日星期六，波蘭，立陶宛，愛沙尼亞，拉托維亞聯合發表聲明，譴責白羅斯放難民非法跨越邊境，進入歐盟。

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波蘭，立陶宛，愛沙尼亞，拉托維亞四國領導人在一場視頻會議後，發布了共同聲明，表示“歐盟所有的成員國都有任務保護邊境線，阻止人員非法入內”。

近幾周以來，立陶宛面臨火燒火燎的非法移民入境問題，並譴責明斯克方面“動用飛機運送難民，讓他們歐盟境內”。8月早些時候，波蘭也譴責白羅斯遣送數量大增的難民跨越波蘭與白羅斯邊境線。此事發生前不久，波蘭宣布接納東京奧運會上因恐懼而逃離的白羅斯運動員奇瑪努斯卡婭。波蘭在上周出動了超過900名士兵，強化與白羅斯的邊境管控。

8月18日，歐盟多國譴責白羅斯趁着阿富汗人道主義危機，使用非法移民，對歐盟邊境線進行“直接打擊”。歐盟移民與庇護事務負責人約翰孫表示，已經呼籲各成員國聯手應對難民潮，“在難民安置問題上，增加接收比例”，“同時為阿富汗的鄰國提供難民接收的幫助”。

8月20日，土耳其總統埃爾多安呼籲歐盟在阿富汗混亂局勢面前，恪守其移民承諾。日前，希臘政府表示，可能將阿富汗移民遣送至土耳其。

埃爾多安在電話當中向希臘總理米佐塔基斯表示：“就算認定土耳其是對於阿富汗難民來說安全的第三國，也不能豁免歐盟的國際承諾”。安卡拉和歐盟在2016簽署的協議，規定可以將"非正常移民"從希臘遣送至土耳其。但安卡拉經常指責歐盟沒有履行協議規定的義務。埃爾多安周五重申，"土耳其希望歐盟真誠地信守承諾，在移民問題上，基於相互理解和利益，展開合作"。埃爾多安還呼籲歐盟幫助阿富汗鄰國，特別是伊朗，應對阿富汗難民潮高壓，他說："如果在阿富汗和伊朗不採取必要措施，新一波移民是不可避免的。"

塔利班在喀布爾重新掌權，使許多阿富汗人的未來陷入不確定性。並在歐洲，喚醒了對類似於2015的移民危機的恐懼，當時數百萬人逃離中東的衝突，通過土耳其進入歐盟。