美國呼籲其公民不要前往喀布爾機場

8月21日星期六路透社喀布爾站消息，美國建議其在阿富汗的公民不要前往首都喀布爾的機場，理由是此舉具有安全風險。

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這幾日，喀布爾機場堆積的人群毫無減少的跡象，人們舉家被擠在水泥牆上，懇求把自己帶上飛機，離開阿富汗。路透社引述北約和塔利班方消息稱，自上周日以來，單就喀布爾機場停機坪周圍，就有12人死亡。

美國大使館在一份說明中表示："由於喀布爾機場入口具有潛在的安全威脅，我們建議美國公民避免前往機場，除非美國政府代表向您發送了針對您個人的指令，請您前往機場”。不過，美國軍方周五稱，派出了直升機救援150多名無法到達機場的美國公民，這給了人們一線希望。美國希望從阿富汗撤離3萬美國人和阿富汗人，自8月14日行動開始以來，已有1萬7千人撤離，其中包括2500名美國公民。

一名塔利班代表向路透社表示，塔利班致力於改善現狀，本周末逐步給出一個離開的出口，允許想離開阿富汗的人離開，但他並未排除離開之路不會有風險。

法新社當天也指出，成千上萬的人拚命地試圖逃離塔利班政權，喀布爾機場外的人群中，出現了至少3人的屍體，英國天空新聞頻道的鏡頭顯示，現場有士兵用白色的布復蓋住了3具屍體。 這些人的死因尚不清楚。

天空台的記者斯圖爾特-拉姆齊在現場表示，人群涌動，有人被“碾壓”，醫生在傷者當中奔波不暇。拉姆齊報道稱，人們"脫水，恐懼"。他的團隊拍攝到，有士兵用花園軟管往人群身上澆水，盡量幫助人們不受高溫的炙烤，並指出，鑒於場面之慘，“死亡似乎不可避免”。