逃離阿富汗，困頓卡塔爾

8月21日星期六，一名卡塔爾官員表示，超過7000人已從阿富汗撤離到卡塔爾。

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卡塔爾和附近的阿拉伯聯合酋長國扮演着西方國家從阿富汗撤離工作的重要中轉站，一名拒絕透露身份的卡塔爾官員告訴法新社："自國際撤離行動開始以來，已有超過7000人從阿富汗撤離，抵達卡塔爾"。他指出，這是"應非政府組織，教育機構和國際媒體組織的要求做出的舉動，幫助數百名阿富汗員工及其家人，以及全阿富汗各地的女學生們離開，抵達卡塔爾的還有美國，德國，英國等的公民”，“這些人當中，許多人正在前往第三國”。

阿聯酋也成為西方撤離工作的疏散地，法國政府借用阿聯酋首都阿布紮比的機場，英國借用迪拜的機場，作為其公民和准難民的中轉站。據阿聯酋政府稱，迄今為止，共有超過8500人過境阿聯酋。

美國方面向法新社證實，由於卡塔爾的接收基地人滿為患，疏散行動在本周五停滯了大約7個小時。目前，已經有英國，丹麥，法國，德國，意大利，哈薩克斯坦，塔吉克斯坦，烏茲別克斯坦，科威特，土耳其，烏克蘭等國加入了幫助中轉的行列。卡塔爾方強調，"已向所有進入卡塔爾的人員提供了適當的住宿，和所有其他所需的物資"。但有在卡塔爾空軍基地等待的人對法新社表示，自己在此地已經滯留3天，沒有無線網絡，無法獲取準確的信息，他本人已經向數百人共享了自己的流量，不知道還能堅持多久，不知道還要等多久，且有許多兒童，男男女女在地板上睡覺。