盟國請求下，拜登為延期撤離阿富汗留一絲餘地，但指出不存在無痛撤離

8月22日星期天，法新社華盛頓站報道稱，美國總統拜登宣布，依舊希望喀布爾的撤離工作能夠在今年8月31日之前完成，表示“希望美國不用延長這個截止日期”。

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8月31日是拜登政府頂下的將美國軍隊完整撤出阿富汗的最後截止日期。8月22日，他在白宮表示，“我們希望不用延長這個截止日期”，但也給延期留下了一絲餘地，稱“我認為，將會出現一些磋商”，“我們會看，能夠做些什麼”。拜登還指出，撤離工作"很長的路要走，還有很多環節可能會出錯"，"數千人從喀布爾撤離將是艱難和痛苦的”，“不存在無痛撤離的可能性”。

拜登的上述表態，是為了回應記者會上的問題：如果美國的盟國們要求美軍在阿富汗多逗留一些時日，美國會怎麼辦？來自北約等的多方消息顯示，美國的盟國們認為若等到美軍完全撤離，未完成的喀布爾撤離工作將失去繼續執行的可能性。

五角大樓方面，美國國防部長勞埃德-奧斯汀啟用了民用後備航空隊，以幫助緩解從喀布爾抵達美國中東基地的撤離工作。自8月14以來，美國已經撤離了大約2萬5千1百人，但這並未滿足所有的需求。美國國防官員周日表示，受到安全威脅，軍方正在尋求其他的替代方法，讓人們安全地到達喀布爾機場。

再看美國盟國們各自的撤離工作進展情況：英國國防部長華萊士表示支持延長美軍撤離的截止日期，稱"沒有任何國家能夠在8月31之前，將所有人帶走"。歐盟外交政策高級代表博雷利表示，"從數學的角度來看，無法在本月底之前完成撤離”。意大利外交部長迪馬約稱，大約1600名阿富汗平民在不到一周的時間內被意大利撤離，意大利的目標是2500人。法國軍隊在本周從喀布爾起飛的五次航班上空運了大約600名阿富汗人，周日晚間機型第六架航班的撤離。丹麥宣布，已經撤離了450人，其中包括大約30名阿富汗口譯員。此外，波蘭，西班牙，奧地利，保加利亞，羅馬尼亞，匈牙利等國，也都在繼續各自的撤離工作。