阿富汗混亂撤離敲響警鐘：沒有美國，誰保護歐洲？歐盟將提議建遠征軍獨立自主

8月22日星期天，歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利表示，喀布爾落入塔利班，國際撤離工作混亂不堪，這些表明，歐洲需要發展獨立於美國的，自己的軍事能力。

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博雷利在接受法新社採訪時表示，歐洲各國應努力在美國結束阿富汗撤離行動之前，完成各自的撤僑行動。北約秘書長斯托爾滕貝格周五也稱，美國的一些盟友已經要求華盛頓推遲8月31日這個撤離阿富汗的截止日期，因為如果沒有部署在機場的那6000名美軍的保護，其他西方國家的車裡行動恐怕就要被迫停止了。

法新社布魯塞爾站評論稱，西方支持的阿富汗政府以令人震驚速度的崩潰，喀布爾機場混亂的場景，以及對新一代阿富汗難民可能試圖前往歐洲的擔憂，使人們重新開始探討歐洲獨立自主發展的行動方向。

看到喀布爾的混亂，歐洲決策者擔心，此類場景還會重演，也許未來伊拉克或西非薩赫勒地區，也會需要類似的軍事任務，在沒有美國支持的情況下，來保護歐洲公民和利益。目前，歐盟已開始制定新的"戰略指南針"，為27個成員國提供共同行動框架，以發揮更多的外交和軍事力量，這也與法國總統馬克龍所說的"歐盟戰略自治"切合。歐洲理事會主席米歇爾在推特上表示："我們必須分析歐盟如何進一步部署軍力，積極影響國際關係，捍衛歐洲的利益，歐盟戰略自主權仍然是我們議程的首要任務"。

截至目前，歐盟駐喀布爾外交使團統計到有400名有資格前往歐洲的阿富汗工作人員及其家屬。但現在只有150人離開，與此同時，歐盟派出的許多撤離飛機，都是半空的。博雷利舉例稱，星期六抵達西班牙的撤離航班上，三分之一乘客都是美國人。他解釋稱，"進入喀布爾機場時，美國的檢查和安全措施非常強大"，“這阻擋了許多阿富汗人通過”，布魯塞爾已經要求華盛頓“表現出更多的靈活性”。

博雷利感慨，稱 “沒有人詢問歐洲人的意見”。經此一事，歐洲“一些國家將不得不對美國盟友的問題開始進行思考，而且美國總統拜登也說了，美國人不想打其他人的戰爭”。博雷利稱，"歐洲人沒有選擇，我們必須自行組織，來面對這個世界，而不是幻想"。

博雷利稱："將提議為歐盟組建一支5萬人的強大遠征軍，防止再次發生類似阿富汗的情況"。“阿富汗喚醒了歐洲的危機意識， 現在需要賦予歐盟一支能夠在必要時進行戰鬥的軍事力量”。