美國從阿延期撤軍可能性微弱，法國調整計畫，三天內結束喀布爾撤離

法國政府宣布，若美軍8月31日結束撤軍，法國將相應對喀布爾撤離工作進行安排調整，預期8月26日星期四進行最後一批人員撤離行動。

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8月24日星期二，法國外交部指出，從喀布爾到巴黎的空中棧橋可能3天之後停止運作。外交部長辦公室主任尼古拉-羅奇向總理卡斯泰表示，根據美軍從阿富汗境內撤離日程表，若美方遵守這一截止日期，法國將隨之調整撤離行動，這意味着空中棧橋行動將在本周四結束，現在倒計時3天。

自從塔利班8月15日控制喀布爾以來，法國的空中棧橋已幫助大約2000人離開，這當中即有法國公民，也有曾經為法方工作的阿富汗人。法國外交部指出，目前仍有62名法國公民等待撤離，許多阿富汗公民也向法國提交了撤離申請。總理卡斯泰在走訪外交部危機與支援中心時，強調“要分清主次，辨識出緊急情況，需要快速做出回應的案例，以及剩下的其他情況”。

喀布爾機場目前在美軍的控制之下，包括法國在內的多國指出，若美方8月31日結束從阿富汗撤軍，各國將無法繼續各自的撤離工作。雖然美國總統拜登此前給延期撤離留下了一絲可能性，但塔利班強勢回應，告誡美方延期撤出阿富汗將造成“後果”。英國政府由此判斷，美軍延期撤離“已經不大可能”，英國國防部長24日早間指出，“這不僅是因為塔利班的警告，拜登的聲明裡也有這個意思”。在當天英國主持召開的七國峰會上，德國，加拿大，美國，法國，意大利，日本，英國等領導人呼籲國際社會強化對阿富汗的人道主義援助，與對阿富汗難民的支持。