美國及盟友警告喀布爾機場面臨嚴重恐怖主義襲擊威脅

喀布爾淪陷後，儘管美國及盟友加緊撤離本國公民及成千上萬希望離開的阿富汗人，但仍然還有成千上萬人在機場門口排隊，希望逃離落入塔利班手中的國家。但現在美國及盟友根據收集到的情報警告喀布爾機場受到伊斯蘭國恐怖主義威脅，讓本來就已經混亂的撤離工作更是困難。

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法新社報道，這次警告異常具體，美國國務院說，"目前在機場阿比、東部和北部入口處的人應立即離開"，並提到 "安全威脅"，但沒有詳細說明。

法新社報道，"英國國防部武裝部隊部長詹姆斯-海佩告訴媒體："一周來收集的信息顯示局勢越來越嚴重，它表明生命受到迫在眉睫的嚴重威脅。" 英國外交部周三深夜警告其國民不要前往喀布爾機場從阿富汗撤離，並告知他們有遭受 "恐怖襲擊 "的高風險。 "英國外交官還補充說："如果你在機場地區，請離開機場到一個安全的地方，等待進一步的指示。如果你能夠通過其他方式安全離開阿富汗，請立即這樣做。"

澳大利亞外交部則提到 "非常高的恐怖襲擊威脅"。與倫敦一樣，澳大利亞建議人們不要去機場，並對已經在那裡的人建議他們 "去一個安全的地方，等待進一步的信息"。

威脅似乎並不來自塔利班，據路透社報道，駐阿富汗首都喀布爾的一名北約外交官周四表示，塔利班骨幹成員已承諾在喀布爾機場外提供安全保障，但有關伊斯蘭國武裝分子威脅迫在眉睫的情報報告不容忽視。

美國總統拜登曾指出，喀布爾機場遭受伊斯蘭國的區域分支，也就是名為“呼羅珊省伊斯蘭國”（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）攻擊的風險急切，且危機越來越高。法新社分析，同屬遜尼派聖戰士的伊斯蘭國不滿被他們視為“叛教者”塔利班與美國簽訂撤軍協議，且誓言將持續戰鬥。

當被直接問及威脅的可能性，一名塔利班發言人坦言，“滋事”的風險在混亂情況下會造成麻煩，衍生的混亂就會被歸咎於美國領導的撤軍行動。

美國國務卿布林肯周三在華盛頓的一個新聞發布會上說："塔利班已經公開和私下做出承諾，在未來，即8月31日之後，為美國人、其他外國人和處於危險中的阿富汗人提供並允許他們安全通過。

布林肯補充說，“西方國家的軍隊在任何情況下都不想對阿富汗境內的任何人發動進攻或防禦攻擊，”。“我們的任務是確保撤離行動在8月31日結束。”