聯合國促邁向一個永久禁止核試驗的世界

今天是聯合國推動的禁止核試驗國際日（8月29日）。聯合國呼籲邁向一個永久禁止核試驗的世界。聯合國強調要禁止核試驗以避免傷害人類生命，並營造一個無核武器的全球環境。消除核武器試驗的主要機制是《全面禁止核試驗條約》（《《全面禁試條約》》）。迄今為止，該條約共有185個國家簽署，並得到了170個國家的批准。但是，《全面禁試條約》的生效，必須得到核能力強國的批准。永久禁止核爆炸將阻止核武器的進一步發展。

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據聯合國說，自1945年7月16日首次核武器試驗以來，世界各地共進行了超過2000次核試驗。起初，很少有人考慮到核試驗給人類生活造成的毀滅性影響，更不用提大氣層核試驗產生放射性沉降物的危險。事後的分析和歷史都表明了核武器試驗令人生畏的悲劇性影響，特別是在控制條件缺失以及當今核武器更為強大、更具破壞性的情況下。

2009年12月2日，聯合國大會第64屆會議一致通過第64/35號決議，宣布8月29日為禁止核試驗國際日。決議呼籲致力於加強“關於核武器試爆或任何其他核爆炸後果以及終止此種爆炸必要性方面的公眾意識和教育”。由哈薩克斯坦與眾多提案國和聯合提案國共同發起的這一決議旨在紀念1991年8月29日塞米巴拉金斯克核武器試驗場關閉。

首個禁止核試驗國際日紀念活動於2010年舉行。此後，全世界每年都通過各種活動慶祝這一國際日，如舉辦專題研討會、會議、展覽、競賽、出版刊物、在學術機構舉辦講座、媒體廣播和其他活動。

自禁止核試驗國際日設立以來，各國政府間為數眾多的雙邊和多邊行動，以及民間社會的廣泛運動，都在推動禁止核試驗方面發揮了協助作用。

此外，“由於相信核裁軍和徹底消除核武器是反對核武器使用或威脅的唯一絕對保證,”聯合國大會將9月26日設立為徹底消除核武器國際日，旨在通過動員全球力量，進一步消除核武器。徹底消除核武器國際日於2014年9月首次慶祝。禁止核試驗國際日與其他事件和活動一起，共同營造一個強烈倡導為實現無核武世界的全球環境。

1996年通過的《全面禁止核試驗條約》（《禁核試條約》）是終止一切形式核試驗的國際文書，但是該條約尚未生效。

據聯合國官方消息說，聯合國希望有朝一日能夠徹底消除核武器。在這一天到來之前，有必要在世界致力於推動和平與安全的同時，紀念禁止核試驗國際日。