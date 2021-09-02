中國或無緣歐盟公共採購市場 北京促歐方公平開放

歐洲議會貿易委員會將審議一項法案，旨在保護歐盟企業在其國內的競標中，免受不公平待遇。這個法案如被通過落實，中國公司將無緣歐洲的公共項目…

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對於歐盟可能在公共採購合同中排除中國，中國商務部新聞發言人束珏婷9月2日周四表示，希望歐方能秉持公平開放市場原則，避免歧視性做法。

據路透社介紹，束珏婷是中國商務部的新科發言人，周四她首次以發言人身份亮相。

路透引述德媒此前報導，歐洲議會國際貿易委員會將討論有關“國際採購工具”的法規草案。這一草案由歐洲議會最大黨團歐洲人民黨黨團提出，目的是保護歐盟國家的公司在其本國的國際公開招標中，免受不公平待遇。

這個國際採購工具法案一旦被通過生效，中國公司就會在歐盟國家的公路、橋樑等公共採購合同中失去競爭資格。據估計，歐盟每年公共採購市場規模大約2萬億歐元。

納台灣擴民主統一戰線

9月1日，歐洲議會“外交事務委員會”通過了一項“歐盟-台灣政治關係與合作”的報告，敦促歐盟開始與台灣簽訂雙邊投資協議，並建議歐盟將其在台北貿易辦事處更名為"歐盟駐台灣辦事處"。

彭博社今天刊文說，此舉是歐洲立法者尋求提升與台灣的關係，也是一個不斷擴大的民主國家統一戰線，面對日益強硬的中國，宣示他們的最新立場。

據法廣駐香港特約記者麥燕庭報道，北京今天9月2日對歐洲議會外交事務委員會這份報告表示強烈反對，認為報告公然鼓吹提升歐台關係，內容遠超歐盟對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇，嚴重違背一個中國原則，損害了中歐互信與合作，敦促歐方儘快糾正。