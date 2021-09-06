五萬阿富汗難民將在美國安家

美國將收容5萬名阿富汗難民。國務院官員表示，政府已撥出專款，為每人支出2275元，協助逃離塔利班統治的阿富汗人在美國安家，並幫助他們取得住屋、食物，讓兒童得以上學。

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國務院官員還表示，正與國會商討，看看能不能讓阿富汗難民取得諸如聯邦醫療補助計畫(Medicaid)等福利。

前特拉華州州長馬克爾(Jack Markell)已受命負責安頓事宜，他將與國安會、內政委員會、國安部等聯邦機構共事。這項計畫冠名為“歡迎盟友行動”(Operation Allies Welcome)，協助安頓辧事主任表示，計畫早已就緒。

約200家民營機構應邀參與計畫，協助阿富汗難民儘快安頓下來。

國土安全部長馬約卡斯 (Alejandro Mayorkas)表示，安頓行動代表美國長久關注20年阿富汗戰爭曾幫助美國的人，不會只關心個幾星期，而會長期做下去，直到盟友在美安身立命為止；5萬人只是估計數字，可能增多，也沒設立特定截止期限。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)取得聯邦數據顯示：目前約4萬名由阿富汗撤出的人已通過安檢，抵達美國，截至9月3日有2萬5600人住進美國軍事設施。

維吉尼亞、威斯康辛、新墨西哥、新澤西及印第安納等五個州共八個軍事設施，已用來臨時安置阿富汗難民，估計到15日這些地點就能收容5萬人。