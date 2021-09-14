台灣大型經貿投資考察團將訪中東歐3國

台灣正在向中東歐地區布局，將派遣一個經貿投資代表團前往當地考察，希望憑藉其IT，精密機械等強項，與共同民主價值觀，與這些脫離前蘇聯共產鐵鉗的國家加強合作。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣外交部今天9月14日宣布，將派一個大型經貿投資考察團，於10月20日至30日造訪斯洛伐克、捷克及立陶宛3國。期盼進一步強化雙邊經貿投資合作，“共同打造具有韌性的民主供應鏈”。

這個代表團由台灣國發委主委龔明鑫率領，包含跨部會官員及民間企業代表大約65人。據台灣外交部歐洲司長陳立國表示，“團員中包括來自資通迅（IT）、精密機械，電動車等產業的重要企業代表。

台灣外交部說，為了強化台灣與中東歐國家的經貿投資連結，“期盼加強並拓展我國產業在中東歐國家的布局。“台灣擁有許多優秀產業與人才，協助他們走向國際一直是外交部的重要目標”。

台灣外交部強調稱，“台灣與斯洛伐克、捷克及立陶宛共享自由、民主及人權價值，近來台灣與中東歐國家關係持續深化，各領域的交流與合作越趨密切，繼去年捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團歷史性訪台後，“今年包括立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭等中東歐國家均捐贈我國疫苗”，“展現國際民主夥伴的團結與溫暖情誼”。“此外，台灣與立陶宛政府也達成共識，同意於今年下半年相設代表處，為我國在中東歐及波海地區打開一扇新的經貿機會之窗”。

南華早報說，台北將派出一個代表團前往中東歐加強聯繫，它試圖利用一些國家對中國大陸的日益惱怒和經濟失望。由於各種項目沒有達到他們的預期，該地區對與北京進行發展合作的熱情已經減弱了。